Экипажи вертолетов отработали уничтожение безэкипажных катеров на учениях "Океан-2024"

Вертолетчики совершили более 10 совместных вылетов в заданные районы морского полигона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота отработали поиск и уничтожение безэкипажных катеров (БЭК) условного противника в ходе командно-штабных учений "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках проведения СКШУ "Океан-2024" экипажи вертолетов морской авиации отработали комплекс задач по поиску и обнаружению безэкипажных катеров условного противника в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота выполнили групповые учебно-тренировочные полеты над акваторией Балтийского моря с отработкой задач по противодействию безэкипажным катерам условного противника.

Вертолетчики совершили более 10 совместных вылетов в заданные районы морского полигона. "Экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ поэтапно отработали задачи группового поиска малоразмерных подвижных целей, а после обнаружения БЭК условного противника провели по ним стрельбы из крупнокалиберных пулеметов", - рассказали в Минобороны России.

Учения "Океан-2024" проходят 10-16 сентября. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева и является одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения, военной и специальной техники.