Эксперт: КНР участием в "Океан-2024" доказала готовность вместе противостоять США

По словам программного директора Академии политических наук Александра Степанова, учения также "убедительно свидетельствуют об укреплении военного сотрудничества России и Китая в Арктике"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Китай участием в совместных стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024" с Россией доказал готовность совместно противостоять угасающей гегемонии США. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

"Группировки сил Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Китайской Народной Республики отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на Приморском направлении. Безусловным стратегическим приоритетом для России является обеспечение безопасности своих приграничных акваторий и морских коммуникаций. Китай в этом вопросе является органичным и абсолютно надежным союзником, делом доказывающим свою готовность совместно противостоять угасающей гегемонии США", - сказал Степанов.

По словам специалиста, учения "Океан-2024" также "убедительно свидетельствуют об укреплении военного сотрудничества России и Китая в Арктике".

Учения стартовали 10 сентября. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что 32 представителя иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", в них принимают участие более 90 тыс. военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, в том числе 3 корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая. Министерство обороны Китая сообщило, что ВМФ России и ВМС КНР проведут в сентябре в водах Охотского и Японского морей плановые учения "Север. Взаимодействие - 2024". Их цель - углубление межармейского стратегического сотрудничества, усиление потенциала для реагирования на угрозы в сфере безопасности.

Основные задачи учений "Океан-2024" - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружений, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.