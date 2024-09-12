Forbes: на Украине закончились современные боевые машины для новых бригад

Новые бригады ВСУ, сформированные после прошлогоднего наступления ВС РФ на востоке Украины, столкнулись с катастрофической нехваткой современного оружия, в частности боевых машин. Об этом 11 ноября пишет журнал Forbes.

«Это может стать серьезной проблемой для украинцев, поскольку новые, но плохо оснащенные бригады заменяют старые», — уточняет издание.

Подчеркивается, что помощь стран Запада с бронетехникой значительно замедлилась с лета 2023 года.

«Планируемые поставки вооружения и техники позволят нам как можно скорее ввести в строй наши новые бригады, которые уже сформированы», — приводит журнал слова главкома ВС Александра Сырского.

Forbes отмечает, что российские войска оснащены лучше, чем украинские, и превосходят их по численности.

Ранее, 11 сентября, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить киевским властям разрешение на удары по России при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS.

15 августа телеканал CNN сообщил, что власти США скептически относятся к использованию дорогостоящих ракет большой дальности ATACMS для ударов ВСУ по Курской области и хотят, чтобы атаки совершались на Крым.

До этого, 19 июля, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов ВСУ вглубь России из-за изменения обстоятельств.

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.