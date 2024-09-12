«Сэкономили на утилизации»: госконтроль Британии отчитался о военной помощи ВСУ

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Британия предоставила Украине военную помощь на внушительную сумму в £7,8 млрд. Минобороны при этом старалось выделять ВСУ матчасть по остаточному принципу, однако даже это не уберегло собственные вооруженные силы от истощения ресурсов.

Списки предметов и оборудования, подлежащих передачи киевскому режиму, составляет целевая группа Kindred, пытаясь сохранить наиболее ценную матчасть в британских арсеналах.

Часто на пожертвования уходила матчасть, которая подлежала утилизации или замене, но всё ещё представляла военную ценность для ВСУ. Например, в марте 2022 года Британия пожертвовала 17 010 пар неиспользованных армейских ботинок, срок годности которых подходил к концу, что позволило сэкономить на утилизации и при этом оказать срочную помощь Украине

- говорится в отчете Госконтроля.

При этом передававшаяся ВСУ устаревшая матчасть имела завышенную балансовую стоимость, так как вместо неё требовалось закупать новые, более совершенные предметы и оборудования. Но в итоге запасы «неликвида» иссякли, что привело к значительному снижению размеров помощи.

С середины 2023 года поставки оборудования из британских арсеналов резко сократились, поскольку Минобороны посчитало, что их продолжение в прежнем темпе приведет к неприемлемым рискам для собственной боеготовности

- отмечается в отчете.

Так, выяснилось, что более четверти учебного имущества армии используется для тренировок украинских военнослужащих, что снизило уровень подготовки собственных солдат.

По словам Гарета Дэвиса, главы Госконтроля, Минобороны должно продолжать «балансировать между стратегическими интересами Великобритании и поддержанием собственного военного потенциала», что становится всё более сложной задачей по мере развития войны.