Россия ответит более мощным оружием на поставку Украине дальнобойных ракет. Об этом 11 сентября сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, своими обращениями к ряду европейских стран с просьбой о поставках дальнобойного вооружения и обсуждениями с ними вопросов о нанесении ударов по территории России делает эти государства участниками военного конфликта, уточняет «Газета.Ru».

«Всё это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — заявил Володин в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить киевским властям разрешение на удары по России при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что работа по отмене ограничений на удары ВСУ по территориям России ведется в американской администрации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что власти США скептически относятся к использованию дорогостоящих ракет большой дальности ATACMS для ударов ВСУ по Курской области и хотят, чтобы атаки совершались на Крым.

До этого, 19 июля, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов ВСУ вглубь России из-за изменения обстоятельств.

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.