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Запад должен снять все имеющие ограничения на удары вглубь российской территории для Украины. С таким призывом выступил глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, нормы Международного права позволяют Киеву атаковать российские объекты не только в зоне проведения СВО.

Мы очень четко сказали: «Украина вправе действовать в рамках Международного права». Это означает, что Украине разрешено наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы защитить себя. Тут нет ограничений

– заявил Брекельманс.

Он добавил, что внутри Евросоюза на этот счет существуют различные точки зрения, и далеко не все страны-члены объединения поддерживают эту идею. Но правительство, по словам главы Минобороны Нидерландов, выступает за полную отмену любых ограничений для Украины.

По этой теме есть разные мнения. Некоторые страны говорят, что это огромный риск или что это, на самом деле, не нужно. Разные аргументы приводят. Я также видел немало стран, например, Нидерланды, которые говорят – ограничения нужно снять

– подчеркнул министр обороны королевства.

Напомним, в последнее время глава киевского режима Зеленский носится с идеей о нанесении ударов вглубь российской территории, как с писаной торбой. По словам потерявшего легитимность президента Украины, у него есть четкий план победы над Россией, который основан именно на атаке различных объектов в глубине ее территории.

На Западе, однако, не все готовы дать Киеву соответствующее разрешение. Великобритания, к примеру, готова санкционировать подобные удары, а вот США, судя по заявлениям официальных лиц администрации Байдена, пока сомневаются в целесообразности этих мер.

Впрочем, как пишет американская пресса, под давлением Киева даже Вашингтон вроде бы уже готов сдаться, и разрешить ВСУ бить туда, куда они только захотят. Утверждается даже, что именно для обсуждения этого вопроса в столицу Украины сегодня прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен с британским коллегой.