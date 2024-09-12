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Запад должен снять все имеющие ограничения на удары вглубь российской территории для Украины. С таким призывом выступил глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, нормы Международного права позволяют Киеву атаковать российские объекты не только в зоне проведения СВО.
– заявил Брекельманс.
Он добавил, что внутри Евросоюза на этот счет существуют различные точки зрения, и далеко не все страны-члены объединения поддерживают эту идею. Но правительство, по словам главы Минобороны Нидерландов, выступает за полную отмену любых ограничений для Украины.
– подчеркнул министр обороны королевства.
Напомним, в последнее время глава киевского режима Зеленский носится с идеей о нанесении ударов вглубь российской территории, как с писаной торбой. По словам потерявшего легитимность президента Украины, у него есть четкий план победы над Россией, который основан именно на атаке различных объектов в глубине ее территории.
На Западе, однако, не все готовы дать Киеву соответствующее разрешение. Великобритания, к примеру, готова санкционировать подобные удары, а вот США, судя по заявлениям официальных лиц администрации Байдена, пока сомневаются в целесообразности этих мер.
Впрочем, как пишет американская пресса, под давлением Киева даже Вашингтон вроде бы уже готов сдаться, и разрешить ВСУ бить туда, куда они только захотят. Утверждается даже, что именно для обсуждения этого вопроса в столицу Украины сегодня прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен с британским коллегой.