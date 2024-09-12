Минобороны Японии сообщило некоторые подробности по закупке бронетехники в рамках бюджета на 2025 ф.г.

ЦАМТО, 11 сентября. Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Японии 30 августа обнародовало проект бюджета на 2025 ф.г., который предусматривает выделение на оборону рекордную сумму в размере 8,5389 трлн. иен (около 58,5 млрд. долл.).

Предлагаемые расходы на 10,5% превышают запрос на 2024 ф.г., который составлял 7,72 трлн. иен. В ближайшее время бюджетный запрос будет представлен в Министерство финансов на утверждение. Окончательно оборонные расходы будут утверждены в конце декабря.

На текущий момент стали известны подробности финансирования некоторых программ по закупкам ВиВТ в 2025 ф.г. В частности, как сообщает Armyrecognition.com, значительные суммы будут выделены на программы приобретения бронетехники.

Сухопутные силы самообороны Японии планирует приобрести три типа колесных машин CTWV (Common Tactical Wheeled Vehicles) компании Mitsubishi Heavy Industries, разработанных на основе ББМ Тип-16.

Среди них два варианта Тип-24 CTWV: 18 ед. колесных боевых машин пехоты (AWCV) стоимостью 21,8 млрд. иен и 8 ед. в версии 120-мм самоходного миномета (MM) стоимостью 8,3 млрд. иен. Оба типа ББМ будут введены в состав Сухопутных сил самообороны Японии в 2025 ф.г.

Впервые шесть образцов разведывательного варианта также были запрошены к закупке в 2025 ф.г. на сумму 9 млрд. иен. Данные машины будут развернуты в японских подразделениях со следующего года. Их официальное обозначение еще не подтверждено. Вероятно, они будут называться разведывательно-боевой машиной Тип-25.

Все три варианта имеют общую боевую массу около 26 т и могут, максимальная скорость составляет более 100 км/ч. Они также будут использовать систему 10TanK NetWork (10TKNW), применяемую в основных боевых танках Тип-10 и ББМ Тип-16.

Ожидается, что в общей сложности Сухопутные силы самообороны Японии приобретут 150 ед. Тип-24 AWCV, 100 ед. Тип-24 MM и 120 разведывательных машин.

Кроме того, Сухопутные силы самообороны Японии запросили средства на приобретение 28 бронированных машин Patria AMV XP 8х8, стоимость которых оценивается в 22,5 млрд. иен. Они заменят устаревшие ББМ Тип-96 8х8.

Контракт, подписанный в 2023 году, предусматривает лицензионное производство ББМ Patria AMV на мощностях компании Japan Steel Works.

Сухопутные силы самообороны Японии также планируют приобрести 15 колесных боевых машин с тяжелым вооружением Тип-16 на сумму 15,6 млрд. иен, 14 ед. 155-мм самоходных колесных гаубиц Тип-19 на сумму 14 млрд. иен и 12 основных боевых танков Тип-10 стоимостью 23,1 млрд. иен.

Кроме того, 28 июня 2024 года Агентство закупок, технологий и логистики (ATLA) МО Японии выпустило запрос об информации по программе модернизации основного боевого танка Тип-10.

Также отмечается, что, начиная с 2025 года, Министерство обороны Японии начнет консервацию устаревшего парка бронетехники Сухопутных сил самообороны Японии. На строительство складских помещений запрошен бюджет в размере 700 млн. иен, а системы, которые, вероятно, будут законсервированы, включают: основные боевые танки Тип-74 и Тип-90, а также реактивные системы залпового огня M270.