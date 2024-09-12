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ТАСС

"Калашников" в разы нарастит производство винтовок Драгунова в 2025 году

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Cнайперская винтовка Драгунова
Cнайперская винтовка Драгунова.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Концерн завершает их отгрузку

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в 2025 году в разы нарастит производство снайперских винтовок Драгунова (СВД) согласно заключенным контрактам. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" завершает отгрузку 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова (СВД), предусмотренную заказом на 2024 год. Согласно контрактам, заключенным на 2025 год, объем выпуска данного изделия вырастет в разы", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, несмотря на солидный возраст СВД по-прежнему помогает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. "Достоинства снайперской винтовки Драгунова подтверждены десятилетиями эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность - неоспоримые преимущества СВД", - привели его слова в пресс-службе концерна.

СВД была разработана в конце 1950-х - начале 1960-х годов и в 1963 году поступила на вооружение Советской армии вместе со "штатным" оптическим прицелом ПСО-1. Дальность прямого выстрела составляет от 350 до 640 м, дальность прицельной стрельбы - от 1 200 до 1 300 м, вместимость магазина - 10 патронов. По данным открытых источников, винтовка стоит сегодня на вооружении более 30 стран мира, массово используется в Вооруженных силах РФ. 

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