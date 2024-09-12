У ВСУ кончилась современная техника для новых бригад (Forbes, США)

Forbes: у ВСУ кончилась современная техника для новых бригад

Новая 154-я механизированная бригада ВСУ получила главным образом бронетехнику, которой больше чем полвека, пишет Forbes. Украина сформировала одиннадцать новых бригад, но им не хватает современного вооружения. При этом иностранные "пожертвования" значительно замедлились.

Дэвид Экс

Прошлой осенью, когда последнее российское наступление на востоке Украины только начиналось, ВСУ начали формировать первую из одиннадцати новых бригад. В совокупности эти бригады — с порядковыми номерами от 150 до 160 — представляют собой десятипроцентное увеличение сухопутных войск Украины.

Теоретически, примерно через полгода обучения эти бригады будут развернуты вдоль тысячекилометровой линии фронта против России: им предстоит обороняться на востоке, удерживать рубежи на тихом юге или даже атаковать на севере.

Но на практике им отчаянно не хватает современного вооружения. И это может стать серьезной проблемой для ВСУ, поскольку новые, но плохо оснащенные бригады придут на смену старым, но технически лучше подкованным, которые наконец-то отведут с линии соприкосновения — в некоторых случаях после полутора лет непрерывных боев.

“Остается загадкой, где Украина найдет достаточно механизированной техники для вооружения этих подразделений, — отметила аналитическая группа Militaryland, отслеживающая изменения в структуре ВСУ и сообщившая о формировании новых бригад еще в прошлом году. — Нехватка боевых машин пехоты уже ощущается”.

Одну из новых бригад, 154-ю механизированную, можно считать довольно показательной. Каждая из одиннадцати новых бригад насчитывает по 2 000 человек. Фотографии 154-й механизированной на учениях — возможно, на Украине, а возможно, на базе НАТО в Чехии — дают представление о ее техническом оснащении.

Гусеничные БМП-1 1960-х годов. Колесные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 также 1960-х. Колесные бронетранспортеры VAB французского производства 70-х. Колесные бронетранспортеры M-1117 1990-х годов, подарок США. 154-я механизированная бригада в основном вооружена старыми и легкими машинами с броней не толще 33 миллиметров — это достаточно лишь для того, чтобы выдерживать пулеметные очереди.

Справедливости ради, возможно, у бригады есть в наличии и более тяжелые машины — 60-летние танки Т-62. Но не исключено, что замеченные на украинских полигонах Т-62, на самом деле учебные и принадлежат инструкторам, а не 154-й бригаде.

Но если 154-я механизированная действительно намерена использовать Т-62, это тревожный знак для армии, которая в остальном вооружена относительно современными модификациями Т-64 и Т-72 наряду с гораздо меньшим количеством подаренных “Челленджеров” (Challenger 2), “Абрамсов” (Abrams M-1) и “Леопардов” (Leopard 1 и Leopard 2).

Над российской армией в свое время смеялись, когда она на замену подбитым танкам сняла с хранения старые Т-62, — и поделом. Однако ВСУ бросать в бой “пенсионеров” вроде Т-62 ничуть не менее зазорно.

Не помогает и то, что иностранные пожертвования бронетехники значительно замедлились, достигнув пика в преддверии контрнаступления Украины летом 2023 года. Это замедление — основная причина, почему новые бригады комплектуются практически без современных машин, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

“Запланированные поставки оружия и техники позволят нам как можно скорее ввести наши новые бригады в строй — те, что уже сформированы или еще формируются, — сообщил Сырский телеканалу CNN. — Разумеется, это сказывается на общем уровне наших возможностей”.

Имейте в виду, у русских тоже трудности с комплектацией новых бригад достаточным количеством техники. Недаром Кремль все чаще оснащает свои подразделения гражданскими транспортными средствами — от мотоциклов до багги.

Однако даже с мотоциклами и багги русские в целом лучше оснащены, чем украинцы — и к тому же их больше. Сырский сказал, что его силы могут смягчить численное превосходство русских, “сосредоточившись на высокотехнологичном оружии”.

Но 60-летнюю БМП-1, “рабочую лошадку” одной из новейших бригад ВСУ, высокотехнологичной никак не назовешь.