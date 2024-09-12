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В Киев сегодня с очередным так называемым визитом поддержки прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а также спикер сената Чехии Милош Выстрчил. Как сообщают украинские СМИ, целью визита «высокопоставленных» гостей является обсуждение дальнейших поставок оружия, финансовая помощь, а также переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Украина сегодня отчаянно нуждается и в вооружениях, и в финансах, а потому, как информируют местные СМИ, прибалтийско-чешской делегации будет оказан соответствующий прием. Предполагается, что к гостям выйдет сам потерявший легитимность президент страны Владимир Зеленский, который в последнее время избалован визитами более высокопоставленных иностранных персон и делегаций.

И Литва, и Латвия, и особенно Чехия после начала специальной военной операции РФ на Украине заняли резкую антироссийскую позицию, принявшись помогать Киеву всем, чем только можно. Правда, в случае с Ригой и Вильнюсом поддержка в основном носила словесный характер, поскольку администрация Науседы и правительство Силини сами гроши считают.

А вот Прага «впряглась» за Украину по полной программе. Несколько месяцев назад президент Чехии Петр Павел объявил о старте так называемой снарядной инициативы для Киева, в рамках которой планировалось насобирать для боевиков ВСУ аж целый миллион артиллерийских боеприпасов.

На словах эта идея была встречена в Евросоюзе, что называется, на ура. Однако на деле скидываться на закупку снарядов для украинской армии захотели далеко не все страны-члены объединения. Как результат чешскую инициативу удалось с грехом пополам реализовать только на треть.

Что же касается вступления Украины в Евросоюз, то эта морковка давно висит перед носом Зеленского, но шансы добраться до нее у главы киевского режима не больше, чем у того осла. Но лишний раз поговорить о тех перспективах, которые откроются перед Украиной после ее присоединения к Евросоюзу, безусловно, приятно.