FT: администрация Байдена расколота по поводу разрешения ВСУ бить вглубь России

Пентагон и разведка предостерегают Белый дом от разрешения Киеву наносить глубокие удары ракетами ATACMS, пишет FT. По их сведениям, 90% российских самолетов выведены за пределы радиуса действия этих ракет. По мнению читателей статьи, план Киева – втянуть США напрямую в конфликт.

Фелиция Шварц (Felicia Schwartz)

Президент Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Украины об использовании предоставленного США оружия для ударов вглубь российской территории.

Признание Байдена во вторник прозвучало на фоне раскола в правительстве по этому вопросу: Госдепартамент готов прислушаться к запросам Киева, тогда как Пентагон и разведка настроены более жестко.

“Мы сейчас работаем над этим”, — ответил Байден на вопрос журналистов, разрешит ли он Украине использовать американские армейские тактические ракетные комплексы ATACMS для поражения объектов на территории России.

Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал снять действующие ограничения на поставленное Западом дальнобойное оружие, чтобы его армия могла бить по российским аэродромам и ракетным установкам, а также по ключевым для военной кампании Москвы складам боеприпасов, топливным хранилищам и командно-диспетчерским пунктам.

В последние месяцы Вашингтон несколько ослабил свой запрет и позволил Украине использовать поставленное оружие для “оборонительных” ударов по территории России.

Но Зеленский, чья стратегия призвана увеличить издержки спецоперации для президента Владимира Путина, продолжает давить на США и другие западные страны, чтобы они разрешили дальние удары вглубь России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе отправится на Украину вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на встречу с Зеленским, чтобы обсудить его просьбу и продемонстрировать поддержку союзнику.

В преддверии визита Блинкен заявил на пресс-конференции в Лондоне: “Мы внимательно выслушаем наших украинских партнеров. И в ближайшие дни мы оба отчитаемся перед премьер-министром Великобритании и президентом Байденом”. Он добавил, что Байден обсудит этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который будет в пятницу в Вашингтоне.

Великобритания призвала США предоставить Украине искомое разрешение на использование дальнобойного оружия и считает, что Киев должен получить возможность бить по российским объектам и ресурсам. Согласие США также позволит Украине использовать предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow для дальних ударов по территории России.

Но если Госдепартамент США более восприимчив к доводам Украины и ее западных союзников, то Пентагон и разведка предостерегают от снятия ограничений на удары вглубь России.

Разведка недавно сообщила, что 90% российских самолетов были переброшены на тыловые аэродромы на расстояние от 300 км от подконтрольной Украиной территории — то есть вне пределов досягаемости ATACMS.

“Я не верю, что одно конкретное средство будет иметь решающее значение... Мы знаем, что русские фактически вывели свои самолеты, сбрасывающие планирующие бомбы, за пределы радиуса действия ATACMS”, — заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии на прошлой неделе.

Он добавил, что Украина может атаковать стратегические цели на территории России беспилотниками и иным оружием отечественного производства.

Представители министерства обороны США считают, что Киев должен уделять приоритетное внимание использованию западного оружия для защиты восточных и северных регионов Украины, а также для сохранения доступа к Черному морю и оказания давления на российские силы в Крыму — который Путин присоединил в 2014 году.

Комментарии читателей:

Mill Reef

Разрешение Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами не изменит исхода конфликта. А лишь придаст России решимости против Запада и облегчит дальнейшую поддержку не только неприсоединившихся стран, но и ярых сторонников, будь то Китай и Иран.

Дальние удары по России чреваты эскалацией до ядерного уровня. Лично я полагаю, что Россия пойдет на это лишь в самом крайнем случае, если под угрозой окажется само ее существование. Но могу и ошибаться.

Хорошая ли идея эскалация для Украины и ее сторонников? Нет, конечно. Но для Америки это единственный способ и дальше притворяться, что она выигрывает. Как минимум до президентских выборов. Собственно, потому мы и видим эту постоянную эскалацию: голова Америки уже лежит на плахе.

Весь этот регулярно повторяющийся процесс одобрения — запрос из Киева, поддержка из Лондона, окончательное решение в Вашингтоне — с болезненной ясностью дает понять, чья это война. Всяко не Украины. Всю дорогу ее ведет Пентагон. Украина лишь жертва.

Ostap

2050 год. В Пекине раскол из-за дальних ударов по Вашингтону, округ Колумбия.

Президент Мексики Гомес в рамках своей стратегии увеличения издержек для президента США Джозефа Кушнера давит на Китай, чтобы тот разрешил удары дальнобойным оружием вглубь Северной Америки. Американские войска под руководством Кушнера вторглись в бывший мексиканский штат Аризона в 2048 году.

Balanced Perspective

Если бы НАТО выигрывала свою опосредованную войну на Украине, то могла бы обойтись без эскалаций.

Суть в том, что коллективный Запад находится на пороге масштабного стратегического поражения на Украине. И как только это станет очевидным, глобальное большинство перестанет воспринимать всерьез Запад во главе с ничтожными карьеристами-глобалистами.

Что касается инструмента НАТО для обескровливания России тысячью порезов — я имею в виду воцарившуюся после Майдана киевскую хунту и ее насильно забритую ультраправую армию — то Москва уже затупила его и вот-вот сломает.

Настоящими жертвами этой опосредованной войны, которую Запад затеял ради за расширения НАТО в 2008 году и свержения демократически избранного президента в 2014 году, стали простые украинцы. Западное вмешательство на Украине с 2008 года стало проклятием для всего украинского народа, их экономика никак не улучшилась, а коррупции только прибавилось — сперва после Майдана, и еще больше после февраля 2022 года.

The real greybeard

А какой в этом смысл, если Россия уже отвела свою авиацию?

PatrickHenry

Сам Пентагон, ЦРУ и другие утверждают, что глубокие удары не повлияют на исход войны. Почему же Украина так на этом настаивает?

Их план — втянуть США напрямую в конфликт. Украинцы знают, что их единственный шанс — это война между США и Россией.

Так что на кону уже третья мировая.

Cpabp7

Неужели Блинкен настолько хочет стереть Украину с лица Земли?

BC/AC

Я бы не стал недооценивать “таланты” дуэта Блинкен – Салливан. Под “мудрым” руководством Байдена они же уже провернули киссинджеровский маневр наоборот и толкнули Россию в объятья Китая.

Eowa47

Украина уже стала зоной бедствия. 35% населения сбежало, инфраструктура в руинах.