Минобороны Нидерландов намерено закупить дополнительные вооружения

ЦАМТО, 11 сентября. Минобороны Нидерландов 5 сентября опубликовало "Меморандум об обороне 2024 года", предусматривающий укрепление обороноспособности страны за счет приобретения современных вооружений.

Как сообщает Navalnews.com, в документе, в частности, указано, что Нидерланды могут быть втянуты в вооруженный конфликт. По этой причине необходимо усилить боевые возможности и подготовку Вооруженных сил для защиты территории Нидерландов и стран-союзниц.

В "Меморандуме по обороне 2024 года" изложены четыре сценария, с которыми могут столкнуться Нидерланды:

1. Нападение на НАТО;

2. Сочетание скрытных атак с использованием военных и невоенных средств;

3. Конфликты между Китаем и соседними странами, которые приведут к войне между Китаем и США;

4. Беспорядки и конфликты на границах Европы и Нидерландов.

При этом заявлено, что самая большая опасность заключается в том, что скрытые, неуловимые атаки могут привести к "российскому нападению на НАТО", которое напрямую вовлечет Нидерланды в войну, на фоне роста напряженности на границах Европы и/или в Индо-Тихоокеанском регионе.

В результате правительство Нидерландов приняло решение дополнительно выделить на оборону 2,4 млрд. евро ежегодно. Таким образом, власти будут тратить на оборону около 24 млрд. евро в год. Это позволит поставить СВ Нидерландов 46 новых танков "Леопард-2A8" (с опционом на поставку еще 6 ОБТ), ВВС Нидерландов – 6 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2", а ВМС Нидерландов – 2 дополнительных фрегатов противолодочной обороны (общее количество кораблей вырастет до 4 ед.) и 6 дополнительных вертолетов NH-90 NFH (общее количество вырастет до 25 ед.). Часть средств будет направлена на финансирование набора, подготовки и улучшение условий жизни личного состава, а также развитие национальной оборонной промышленности.

По данным СМИ, поставки первых танков "Леопард-2A8" ожидаются в 2027 году, F-35 – в 2029 году, а противолодочных фрегатов – в 2030 году.

Что касается вооружений для ВМС Нидерландов, в документе говорится, что из-за возросшей угрозы от подводных лодок Нидерланды и НАТО испытывают потребность организации надежной защиты от них. Для этого количество противолодочных фрегатов в составе флота будет увеличено. Это позволит ВМС систематически в течение продолжительного времени направлять фрегаты по нескольким направлениям, например, для обеспечения противолодочной борьбы в "европейских морях", в Атлантическом океане и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также для выполнения таких задач, как защита от баллистических и крылатых ракет или нанесение ударов.

Как отмечается, приобретение дополнительных вертолетов NH-90 корабельного базирования усилит возможности поддержки операций на море и десантных операций.