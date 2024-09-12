Узбекистан подписал протокол с Росатомом о начале работ по проекту АЭС малой мощности

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Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», известный как «Атомстройэкспорт», подписал протокол, знаменующий старт работ над проектом малой атомной электростанции в Узбекистане.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале предприятия, это свидетельствует о том, что проект вошел в активную стадию: начаты подготовительные работы на строительной площадке, а также разрабатываются проектная и лицензионная документация.

Как уточнил Павел Безруков, руководящий проектами по строительству АЭС в Центральной Азии, после того, как был подписан вышеупомянутый протокол, дивизион сосредоточится на детальной проработке соответствующей документации и проведении изыскательских работ на месте.

Напомним, что в мае текущего года был подписан договор между Москвой и Ташкентом о возведении маломощной атомной станции на территории Узбекистана. Соответствующий контракт с «Росатомом» предусматривает установку шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Ранее планировалось, что строительные работы стартуют этим летом, а ввод АЭС в эксплуатацию намечен на период с 2029 по 2033 год.

Финансовые обязательства по проекту полностью берет на себя Ташкент. Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее сообщал о том, что вопрос о выдаче Россией кредита Узбекистану не обсуждался. При этом стоит добавить, что помимо АЭС малой мощности власти страны не исключают строительства и крупной электростанции в будущем.