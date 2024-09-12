CNN: Киев использовал почти все переданные США оперативно-тактические ракеты ATACMS

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Украина уже использовала большинство переданных ей американских оперативно-тактических ракет ATACMS, США не имеют возможности непрерывно пополнять запасы Киева из-за ограниченного количества этих ракет. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По данным телеканала, администрация Байдена не собирается менять свою политику в отношении применения американских дальнобойных ракет по территории России. Как заявил один из представителей Белого дома, несмотря на консультации с союзниками и неоднократные просьбы Зеленского, в администрации не ожидают никаких изменений в этом вопросе. Кроме того, США уже передали Киеву значительное количество ракет ATACMS, которые практически уже закончились. Новые поставки исключены из-за ограниченных запасов этих ракет у США.

Несмотря на то, что американские и украинские чиновники регулярно обсуждают этот вопрос, администрация не ожидает изменений в политике в отношении ATACMS

- приводит CNN слова чиновника.

В Белом доме по-прежнему опасаются, что разрешение на применение американских ракет может привести к эскалации конфликта. При этом в Вашингтоне не исключают, что США одобрят применение Киевом британских крылатых ракет Storm Shadow после переговоров Байдена и британского премьера Стармера. Ранее Лондон уже заявлял, что для применения британских ракет по России необходимо разрешение Вашингтона.