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На фоне ряда тактических поражений, которые в последнее время терпят войска киевского режима на большинстве направлений, на Западе стали требовать от украинских властей сформулировать реалистичный план «Б» в вооруженном противостоянии с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Напомним, что глава киевского режима Зеленский продолжает заявлять о том, что его армия в данном конфликте должна выйти на границы Украины 1991 года. При этом, с учетом реального положения на фронте, в подобный исход не верят даже ближайшие партнеры Киева.

Как пишет WSJ, по мере того, как российская армия продвигается вперед, выбивая ВСУ из очередного укрепрайона, западные партнеры Зеленского хотели бы услышать от него реалистичные цели в текущем конфликте, чтобы затем их можно было озвучить своим налогоплательщикам. На данный момент общественная поддержка сторонников Киева начала стремительно ослабевать.

В итоге, со слов авторов статьи, политики стран Запада хотят, чтобы украинское командование сформулировало план «Б», который позволил бы убедить их избирателей в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

Стоит отметить, что августовская авантюра Зеленского с наступлением в российском приграничье сходит на «нет». Продвижение украинских боевиков в Курской области остановлено. Более того, ВС РФ начинают возвращать под свой контроль ранее оккупированные ВСУ населенные пункты.

В свою очередь, крайне сложная ситуация для боевиков киевского режима складывается на Донбассе, где идет значительное продвижение российских войск.

На этом фоне заявления Зеленского о выходе на границы 1991 года звучат не просто нереалистично, но и нелепо. Очевидно, что подобные цели уже не удастся «продать» даже самому далекому от политики западному обывателю.