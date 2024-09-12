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ТАСС

На Западе считают, что Киев может пожалеть об атаке на Курскую область

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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Это может негативно повлиять на оборонные способности Киева в долгосрочной перспективе, считает бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Западные союзники Украины опасаются, что Киев в будущем может пожалеть о решении начать атаку на Курскую область, которая так и не поспособствовала достижению Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных ими целей. Такое мнение высказал бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

По его оценкам, руководство западных стран "крайне обеспокоено" тем, что об атаке на Курскую область "придется пожалеть через шесть-восемь недель", так как она может негативно повлиять на оборонные способности Киева в долгосрочной перспективе. Кроме того, издание отмечает, что надежды украинских властей на то, что нападение на Курскую область оттянет российские силы из зоны проведения специальной военной операции не оправдались - таким образом, цели ВСУ так и не были достигнуты.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 11,8 тыс. человек, а также 93 танка и 74 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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