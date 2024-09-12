Как говорится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO по итогам аудита британской военной помощи, подобный подход позволил Минобороны сократить расходы на утилизацию устаревшего снаряжения

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны (МО) Великобритании передавало Вооруженным силам Украины (ВСУ) устаревшее военное снаряжение, часть которого подлежала утилизации или замене. Такие данные содержатся в отчете Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office) по итогам аудита британской военной помощи Киеву.

"При выборе снаряжения для передачи в дар [Украине] министерство обороны отдавало предпочтение более старым образцам. Хотя такое оборудование зачастую подлежало утилизации или замене, министерство обороны считает, что переданное имущество имело непосредственную военную ценность для Вооруженных сил Украины", - говорится в отчете.

По оценке аудиторов, подобный подход позволил Минобороны сократить расходы на утилизацию устаревшего снаряжения. Так, в марте 2022 года министерство безвозмездно передало Киеву 17 тыс. пар обуви военного образца, которые предполагалось утилизировать из-за скорого истечения срока годности. "Хорошо, что мы избавились от старого снаряжения и теперь можем заменить его новым", - сказал газете Financial Times источник в МО Великобритании.

В документе сообщается, что общая сумма средств, выделенных Великобританией на военную помощь Украине с начала конфликта, составила £7,8 млрд ($10,2 млрд). С учетом намерения продолжать поддерживать ВСУ Минобороны следует поддерживать верный баланс между потребностями Украины и интересами королевства, добавили в NAO.

Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.