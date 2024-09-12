WSJ: Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его "полную победу"

Как пишет газета, Украине стоит исходить из существующих реалий

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Западные союзники дали понять украинскому руководству, что не смогут материально обеспечить "полную победу" Киева в конфликте с Россией, а потому Украине стоит исходить из существующих реалий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа высокопоставленных европейских чиновников.

По их информации, украинским властям уже "было сказано", что обеспечение "полной победы" Киева означало бы затраты западных стран на его поддержку в сотни миллиардов долларов, чего Украине не в силах дать ни Вашингтон, ни Брюссель. На этом фоне Запад призывает Украину при определении своих целей в конфликте с РФ исходить из сложившихся на поле боя реалий.

В частности, по мнению руководства западных стран, Киеву необходимо разработать "убедительный план" действий на 2025 год, который будет предусматривать постановку реалистичных военных целей. Как отмечает издание, подобные призывы исходят на фоне снижения поддержки избирателями в западных странах идеи военной помощи Киеву, а также успешного наступления российских сил в зоне боевых действий.

5 сентября американский политолог Рафаэль Коэн в статье для журнала Foreign Policy высказал мнение о том, что украинские власти не могут четко сформулировать, каким образом Киев может выйти "победителем" из конфликта с Россией. Коэн также подчеркнул, что во время визита на Украину видел "усталость на лицах всех - от чиновников в правительстве до исследователей аналитических центров и людей на улицах". По его словам, на этом фоне все больше украинцев стали задумываться о скорейшем начале переговоров о мире.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.