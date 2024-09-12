«Главная проблема самолета решена»: китайский истребитель J-20A замечен с двигателями WS-15

Источник изображения: topwar.ru
Китайским разработчикам не удавалось довести до технологически приемлемого уровня новый двигатель WS-15, несмотря на долгие годы реализации проекта. Данная силовая установка предназначается для новейшего истребителя 5-го поколения J-20A и без неё он не мог раскрыть весь заложенный в самолете потенциал.
Однако на днях была замечена фотография J-20A, оснащенного WS-15, что означает крупный технологический прорыв для КНР.
- говорится в американском издании The War Zone.
Как указывается, J-20A – это усовершенствованная одноместная версия базового варианта J-20, которая имеет измененную форму фюзеляжа, в том числе носовой обтекатель, более глубокий выступ и слегка приподнятую кабину пилота, а также предусматривает возможность установки двигателей WS-15. Дополнительное пространство в хвостовой части, вероятно, предназначено для размещения дополнительной авионики и/или топлива.
- полагает автор.
Прототипы J-20 и первые серийные образцы оснащались турбовентиляторными двигателями российского производства АЛ-31, затем – китайскими установками серии WS-10 с максимальной тягой от 14,5 до 15,9 тонн с форсажем. Прототипы WS-15 были способны производить не менее 16,3 т тяги с форсажной камерой с конечной целью достичь 18,1 т.
Примечательно, что в то время как были разработаны варианты WS-10 с соплами, изменяющими вектор тяги, WS-15, по крайней мере в его нынешнем виде, оснащен стандартным соплом.
Источник изображения: topwar.ru
- полагает автор, считая, видимо, Су-57 недостойным внимания.
F-22 оснащен двумя Pratt Whitney F119, каждый из которых развивает мощность около 15,9 т на полном форсаже.
По словам автора, хотя могут оставаться вопросы относительно топливной экономичности и требований к техническому обслуживанию WS-15, особенно времени между капитальными ремонтами, ключевым преимуществом, которое он дает, является тяга, которая вполне может «вывести J-20A в элитную группу современных истребителей». Она дает возможность занять выгодную позицию быстрее противника и, вероятно, увеличивает воздушный потолок.
В отчете Пентагона по военной мощи Китая за 2023 год сказано, что J-20 может получить сверхкрейсерские возможности за счет двигателей WS-15.
- заявил генерал Кеннет Уилсбах, глава Тихоокеанских ВВС США.
Как отмечается в издании, разработка современных высокоэффективных реактивных двигателей долгое время была ахиллесовой пятой аэрокосмической отрасли Китая. Многие ключевые для ВВС типы самолетов долгое время полагались на российские силовые установки.
- пишет автор.