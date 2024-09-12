«Главная проблема самолета решена»: китайский истребитель J-20A замечен с двигателями WS-15

Источник изображения: topwar.ru

Китайским разработчикам не удавалось довести до технологически приемлемого уровня новый двигатель WS-15, несмотря на долгие годы реализации проекта. Данная силовая установка предназначается для новейшего истребителя 5-го поколения J-20A и без неё он не мог раскрыть весь заложенный в самолете потенциал.

Однако на днях была замечена фотография J-20A, оснащенного WS-15, что означает крупный технологический прорыв для КНР.

Главная проблема самолета решена. Ожидается, что новая турбовентиляторная установка национальной разработки обеспечит малозаметному истребителю превосходные характеристики

- говорится в американском издании The War Zone.

Как указывается, J-20A – это усовершенствованная одноместная версия базового варианта J-20, которая имеет измененную форму фюзеляжа, в том числе носовой обтекатель, более глубокий выступ и слегка приподнятую кабину пилота, а также предусматривает возможность установки двигателей WS-15. Дополнительное пространство в хвостовой части, вероятно, предназначено для размещения дополнительной авионики и/или топлива.

WS-15, как ожидается, значительно сократит разрыв между китайскими истребителями и их новейшими западными аналогами

- полагает автор.

Прототипы J-20 и первые серийные образцы оснащались турбовентиляторными двигателями российского производства АЛ-31, затем – китайскими установками серии WS-10 с максимальной тягой от 14,5 до 15,9 тонн с форсажем. Прототипы WS-15 были способны производить не менее 16,3 т тяги с форсажной камерой с конечной целью достичь 18,1 т.

Примечательно, что в то время как были разработаны варианты WS-10 с соплами, изменяющими вектор тяги, WS-15, по крайней мере в его нынешнем виде, оснащен стандартным соплом.

Источник изображения: topwar.ru

Потенциально это повышение характеристик может означать, что J-20A развивает большую тягу, чем F-22 Raptor, единственный сопоставимый истребитель 5-го поколения, который в настоящее время широко используется на передовой

- полагает автор, считая, видимо, Су-57 недостойным внимания.

F-22 оснащен двумя Pratt Whitney F119, каждый из которых развивает мощность около 15,9 т на полном форсаже.

По словам автора, хотя могут оставаться вопросы относительно топливной экономичности и требований к техническому обслуживанию WS-15, особенно времени между капитальными ремонтами, ключевым преимуществом, которое он дает, является тяга, которая вполне может «вывести J-20A в элитную группу современных истребителей». Она дает возможность занять выгодную позицию быстрее противника и, вероятно, увеличивает воздушный потолок.

В отчете Пентагона по военной мощи Китая за 2023 год сказано, что J-20 может получить сверхкрейсерские возможности за счет двигателей WS-15.

Это не то, из-за чего стоит терять сон. Мы внимательно следим за ними [КНР] и видим, как они развиваются

- заявил генерал Кеннет Уилсбах, глава Тихоокеанских ВВС США.

Как отмечается в издании, разработка современных высокоэффективных реактивных двигателей долгое время была ахиллесовой пятой аэрокосмической отрасли Китая. Многие ключевые для ВВС типы самолетов долгое время полагались на российские силовые установки.

Но теперь это осталось в прошлом. Все ключевые типы фронтовых боевых самолетов теперь оснащаются двигателями отечественной разработки и производства

- пишет автор.