Сменилось руководство судостроительного завода "Вымпел"

Решением Совета директоров ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" генеральным директором верфи назначен Андрей Васильевич Сивков. Как сообщили в пресс-службе предприятия, также на должность исполнительного директора назначен Александр Викторович Ещенко.
Совет директоров "Вымпела" досрочно с 9 сентября прекратил полномочия гендиректора Владимира Сергеевича Катышева, занявшего эту должность в мае 2023 года.
Строительство кораблей на заводе "Вымпел"
АО "ССЗ "Вымпел"
Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.
В декабре 2020 года Объединенная судостроительная корпорация приобрела у концерна "Калашников" 82% акций завода "Вымпел".