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Сменилось руководство судостроительного завода "Вымпел"

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Решением Совета директоров ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" генеральным директором верфи назначен Андрей Васильевич Сивков. Как сообщили в пресс-службе предприятия, также на должность исполнительного директора назначен Александр Викторович Ещенко.

Совет директоров "Вымпела" досрочно с 9 сентября прекратил полномочия гендиректора Владимира Сергеевича Катышева, занявшего эту должность в мае 2023 года.

Строительство кораблей на заводе "Вымпел"

АО "ССЗ "Вымпел"


Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В декабре 2020 года Объединенная судостроительная корпорация приобрела у концерна "Калашников" 82% акций завода "Вымпел".

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