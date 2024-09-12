Сменилось руководство судостроительного завода "Вымпел"

Решением Совета директоров ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" генеральным директором верфи назначен Андрей Васильевич Сивков. Как сообщили в пресс-службе предприятия, также на должность исполнительного директора назначен Александр Викторович Ещенко.

Совет директоров "Вымпела" досрочно с 9 сентября прекратил полномочия гендиректора Владимира Сергеевича Катышева, занявшего эту должность в мае 2023 года.

Строительство кораблей на заводе "Вымпел" АО "ССЗ "Вымпел"

Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В декабре 2020 года Объединенная судостроительная корпорация приобрела у концерна "Калашников" 82% акций завода "Вымпел".