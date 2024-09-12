Украинские паблики рисуют карты, куда на территории РФ достает западное дальнобойное вооружение

Источник изображения: topwar.ru

На фоне активизации обсуждений возможности снятия моратория США для ВСУ на нанесение ударов западным дальнобойным вооружением по территории РФ, украинские паблики уже начали разгонять очередную «перемогу».

Некоторые «эксперты» даже рисуют карты, на которых обозначен радиус поражения боеприпасов, которыми боевики киевского режима собираются обстреливать нашу территорию.

Так, на опубликованных изображениях видно, что в случае ударов с территории Харьковской и Черниговской областей Украины вооружением с дальностью поражения до 300 км, в зоне поражения окажется большая часть Воронежской и Брянской областей России. При этом еще одно изображение свидетельствует о том, что в случае применения западного вооружения, которое бьет на 560 км, с территории Черниговской области под ударом окажется наша столица.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Что касается последнего, вероятно, речь идет о варианте британских ракет Storm Shadow с увеличенной дальностью действия.

К слову, о последних. Сегодня в Киеве встречаются госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми. Как пишет западная пресса, на этой встрече будет обсуждаться возможность снятия запрета на нанесение ударов ракетами Storm Shadow по территории России.

Напомним, что в последние дни на Западе резко активизировалось обсуждение снятия запрета на нанесение ударов по российской территории. В качестве одного из доводов в пользу необходимости принятия такого решения там приводят якобы поставки Тегераном ракет иранского производства в Россию.