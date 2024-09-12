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ЦАМТО

Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом для США

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Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото.
Источник изображения: © U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park

ЦАМТО, 11 сентября. Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Средства ПВО остаются приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось", – сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада.

П.Райдер добавил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.

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Страны
США
Украина
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