Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом для США

ЦАМТО, 11 сентября. Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Средства ПВО остаются приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось", – сообщил он журналистам на брифинге, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада.

П.Райдер добавил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых идет работа с предприятиями военно-промышленного комплекса.