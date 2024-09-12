Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями

Береговой ракетный полк ТОФ перебазировали на Чукотку на учениях "Океан-2024"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" доставлены на Чукотку большими десантными кораблями, сообщили в Минобороны России.

"Расчёты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на Северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе маршей ракетчики отрабатывали организацию походного охранения. Они заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ, добавили в Минобороны.

Кроме того, технические подразделения сейчас проводят подготовку ракет для огневого дивизиона. Также личный состав проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам.

Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году.

В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.