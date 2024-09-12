Морская авиация ТОФ отработала вывод сил из-под удара "противника"

Морская авиация ТОФ отработала вывод сил из-под удара условного противника

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учения "Океан-2024" отработали вывод сил из-под удара условного противника, сообщило Минобороны РФ.

"На Камчатке в ходе СКШУ (стратегического командно-штабного учения - ред.) "Океан-2024" летчики отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали мероприятия по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по вводной была объявлена угроза нанесения "неприятелем" массированного ракетно-бомбового удара по аэродрому базирования. Самолеты вылетели в районы несения дежурства. Часть боевых машин в ходе учения была перебазирована на оперативные аэродромы, где летчики выполнили подготовительные мероприятия для противодействия "противнику".

Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.