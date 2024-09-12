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Lockheed Martin поставит самолеты ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" ВВС Египта

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Источник изображения: Фото: mma.prnewswire.com

ЦАМТО, 11 сентября. Командование ВС Египта объявило, что Lockheed Martin в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) поставит два самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" для ВВС страны.

Об этом было заявлено 5 сентября в ходе Международного авиакосмического салона Egypt International Airshow 2024.

Египет стал 23-м государством, которое вошло в число покупателей самолетов "Супер Геркулес". Учитывая планы командования ВС Египта закупить до 12 самолетов, Lockheed Martin пока не комментирует причины приобретения только двух C-130J-30.

В настоящее время ВВС Египта эксплуатируют один из крупнейших в мире флотов самолетов C-130H для поддержки военных, миротворческих и гуманитарных операций. Египет присоединится к семи ранее выбравшим C-130J странам региона MENA, объединяющего государства Магриба и Ближнего Востока.

На сегодняшний день Lockheed Martin поставила заказчикам более 545 самолетов C-130J, налет которых превышает 3 млн. часов.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2022 года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Египту в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 самолетов ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес", сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа может составить 2,2 млрд. долл.

На текущий момент на вооружении ВВС Египта имеются 22 самолета C-130 нескольких версий, включая 22 C-130H, три C-130H-30, два EC-130H, приобретенных в 1978, 1990 и 2001 годах, соответственно.

Отмечается, что покупка новых C-130J-30 "Супер Геркулес" повысит возможности ВВС Египта по снабжению своих сил, перевозке материальных средств, оборудования и войск, расширит возможности в области безопасности и гуманитарной деятельности.

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Страны
Египет
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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