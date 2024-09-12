«HIMARS отстояли Украину»: экс-министр обороны Польши раздосадован отказом правительства от закупки сотен РСЗО

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В польской прессе появилась информация об отказе властей страны от закупки сотен американских РСЗО HIMARS.

Предварительное соглашение о масштабном приобретении 486 установок было подписано год назад, при прошлом правительстве. Как предполагалось командованием, своей совокупной огневой мощью столь крупная группировка РСЗО позволит нанести противнику поражение еще до боевого соприкосновения с ним и разнести второй эшелон боевых порядков неприятеля на тактической глубине за счет своей дальнобойности, составляющей 300 км. Однако, как указывается в издании Rzeczpospolita, переговоры о закупке РСЗО так и не начались.

Правительство не хочет HIMARS. Именно они отстояли Украину. Еще один контракт идет в корзину. Текущее правительство лишает Польшу исторических шансов на то, чтобы построить одну из самых сильных армий в НАТО

- заявил экс-министр обороны Мариуш Блащак изданию Gazeta Polska Codziennie.

По его словам, менее чем за год были отменены контракты на танки К2, САУ К9 и Krab.

Сейчас идут HIMARS, то есть артиллерия, способная поражать цели даже на 300 км

- раздосадован Блащак.

Как указывается в польской прессе, на данный момент армия страны располагает 20 РСЗО HIMARS (которые обошлись в $414 млн), в то время как Украина получила более 40 установок.

Со своей стороны отметим, что отказ правительства от приобретения сотен новых систем, скорее всего, вызван, с одной стороны, их высокой стоимостью, а с другой и без того огромными военными расходами, которые уже составили 4,2% ВВП. К тому же реализуется контракт на поставку 290 РСЗО K239 – фактически южнокорейских аналогов HIMARS.