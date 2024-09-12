Британская пресса: «Аргентина никакой угрозы Фолклендам не представляет, даже с истребителями F-16»

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Недавно пришедшее к власти в Аргентине проамериканское руководство взяло курс на обострение отношений с Китаем, Россией и отчасти Бразилией, «либерализацию» экономики в интересах западных корпораций и фактическое подчинение финансовой системы страны США.
На этом фоне «сдачи позиций» власти развернули бурную деятельность по модернизации вооруженных сил. Будущее покажет, насколько эффективным окажется обновление войск и произойдет ли оно вообще. А в это время британские обозреватели пытаются оценить степень угрозы, исходящей от Аргентины, продолжающей добиваться своего суверенитета над Фолклендскими островами.
Как указывается в издании UK Defence Journal, недавняя закупка Аргентиной истребителей F-16 может показаться большим шагом вперед для ее вооруженных сил, но это существенно не меняет ситуацию в Южной Атлантике:
Как отмечается, на протяжении десятилетий войска Аргентины находились в упадке. До этой сделки с F-16 ВВС изо всех сил пытались поддерживать в боеготовности хотя бы горстку самолетов. Истребители Mirage были выведены из эксплуатации, как и самолеты A-4 Skyhawks, некогда составлявшие основу ее ВВС [принимали участие в боях за Фолкленды].
Сухопутные войска недофинансированы, плохо оснащены и имеют минимум ресурсов для надлежащей подготовки. Большая часть матчасти относится к 1970-м годам, а проблемы с техническим обслуживанием часто приводят к потерям самолетов и выводу из строя боевых кораблей.
Источник изображения: topwar.ru
Попадание ПКР Exocet в британский эсминец УРО HMS Sheffield, Фолкленды, 1982 год
Оборонный бюджет, идущий главным образом на расходы на персонал, оставляет мало места для крупных закупок.
- полагает автор.
По его словам, даже имея в своем арсенале истребители F-16, Аргентина не располагает бюджетом для модернизации своих вооруженных сил в объеме, необходимом для решения реальной региональной проблемы.
Как он считает, помимо финансовых проблем, Аргентина сталкивается со значительными дипломатическими ограничениями. Поскольку F-16 американского производства, для любого значимого применения самолетов потребуется разрешение США, особенно на техническое обслуживание и поставку запчастей:
По его мнению, имеется и практическая сторона. Фолкленды расположены примерно в 500 км от материковой части Аргентины. Любая попытка провести военную операцию на таком расстоянии была бы сложной с точки зрения материально-технического обеспечения, особенно при нынешнем состоянии ВМС и ВВС.
- отмечается в прессе.
Самолеты Typhoon с местной авиабазы обеспечивают превосходство Великобритании в воздухе, в то время как патрульный корабль ВМС и наземные войска гарантируют дополнительную безопасность. На островах постоянно размещены около 1500 военнослужащих, что является мощным сдерживающим фактором.
Как полагает автор, при необходимости Великобритания может быстро укрепить свои позиции с помощью ударных подводных лодок и других средств, готовых к развертыванию.
- делает вывод автор.