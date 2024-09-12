Британская пресса: «Аргентина никакой угрозы Фолклендам не представляет, даже с истребителями F-16»

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Недавно пришедшее к власти в Аргентине проамериканское руководство взяло курс на обострение отношений с Китаем, Россией и отчасти Бразилией, «либерализацию» экономики в интересах западных корпораций и фактическое подчинение финансовой системы страны США.

На этом фоне «сдачи позиций» власти развернули бурную деятельность по модернизации вооруженных сил. Будущее покажет, насколько эффективным окажется обновление войск и произойдет ли оно вообще. А в это время британские обозреватели пытаются оценить степень угрозы, исходящей от Аргентины, продолжающей добиваться своего суверенитета над Фолклендскими островами.

Как указывается в издании UK Defence Journal, недавняя закупка Аргентиной истребителей F-16 может показаться большим шагом вперед для ее вооруженных сил, но это существенно не меняет ситуацию в Южной Атлантике:

Хотя это приобретение увеличивает мощь ВВС страны на бумаге, Аргентина никакой серьезной угрозы для Фолклендских островов не представляет. Сочетание устаревшего оборудования, ограниченных ресурсов и дипломатических ограничений продолжает сдерживать ее [военное] развитие.

Как отмечается, на протяжении десятилетий войска Аргентины находились в упадке. До этой сделки с F-16 ВВС изо всех сил пытались поддерживать в боеготовности хотя бы горстку самолетов. Истребители Mirage были выведены из эксплуатации, как и самолеты A-4 Skyhawks, некогда составлявшие основу ее ВВС [принимали участие в боях за Фолкленды].

Сухопутные войска недофинансированы, плохо оснащены и имеют минимум ресурсов для надлежащей подготовки. Большая часть матчасти относится к 1970-м годам, а проблемы с техническим обслуживанием часто приводят к потерям самолетов и выводу из строя боевых кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

Попадание ПКР Exocet в британский эсминец УРО HMS Sheffield, Фолкленды, 1982 год

Оборонный бюджет, идущий главным образом на расходы на персонал, оставляет мало места для крупных закупок.

Хотя и ведутся разговоры о приобретении современного оборудования на $2 млрд, такие планы кажутся крайне нереалистичными, учитывая экономические ограничения

- полагает автор.

По его словам, даже имея в своем арсенале истребители F-16, Аргентина не располагает бюджетом для модернизации своих вооруженных сил в объеме, необходимом для решения реальной региональной проблемы.

Как он считает, помимо финансовых проблем, Аргентина сталкивается со значительными дипломатическими ограничениями. Поскольку F-16 американского производства, для любого значимого применения самолетов потребуется разрешение США, особенно на техническое обслуживание и поставку запчастей:

Эта зависимость делает крайне маловероятным сценарий, при котором Аргентина сможет развернуть F-16 против британских войск, не столкнувшись с серьезными препятствиями.

По его мнению, имеется и практическая сторона. Фолкленды расположены примерно в 500 км от материковой части Аргентины. Любая попытка провести военную операцию на таком расстоянии была бы сложной с точки зрения материально-технического обеспечения, особенно при нынешнем состоянии ВМС и ВВС.

Великобритания, тем временем, поддерживает надежную систему обороны Фолклендских островов

- отмечается в прессе.

Самолеты Typhoon с местной авиабазы обеспечивают превосходство Великобритании в воздухе, в то время как патрульный корабль ВМС и наземные войска гарантируют дополнительную безопасность. На островах постоянно размещены около 1500 военнослужащих, что является мощным сдерживающим фактором.

Как полагает автор, при необходимости Великобритания может быстро укрепить свои позиции с помощью ударных подводных лодок и других средств, готовых к развертыванию.

Фолкленды остаются в безопасности, учитывая нынешнюю мощь Великобритании и проблемы, стоящие перед Аргентиной

- делает вывод автор.