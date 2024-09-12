Расчеты Балтфлота провели электронные пуски ракет «Оникс» по целям

В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по целям, имитирующим группировку кораблей условного противника, и нанесли удары по критически важным береговым объектам. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Во время выполнения пусков ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что запуски проводились на одном из полигонов на побережье Калининградской области.

В ходе этих учений пройдет проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах ответственности.

Также командный состав научиться решать нестандартные оперативные задачи, комплексно применять высокоточное оружие и военной техники на практике, а также расширять взаимодействие с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

Ранее, 11 сентября, корабли Каспийской флотилии отработали нанесение ракетных ударов по целям условных противников в ходе стратегических учений «Океан-2024». Огонь по мишени велся из штатных крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в одном из морских полигонов корабли выполнили артиллерийскую стрельбу из 100-миллиметровых универсальных пушек по морской цели, которая была имитацией боевого корабля условного противника.

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. Они проходят под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения ВМС Народно-освободительной армии Китая.