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ТАСС

Корабль миссии Polaris Dawn достиг рекордной высоты

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Миссия Polaris Dawn
Миссия Polaris Dawn.
Источник изображения: techcult.ru

Речь идет о 1 400,7 км

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Корабль Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, стартовавший во вторник, достиг рекордной высоты в 1,4 тыс. км. Об этом сообщила компания SpaceX.

"Новое достижение - апогей в 1 400,7 км", - сообщила компания в X (ранее Twitter).

11 сентября SpaceX сообщила, что экипаж Polaris Dawn уже приступил к проведению исследований на околоземной орбите. Одной из главных целей миссии станет первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Как ожидается, это будут миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис. Их выход в космическое пространство намечен на третий день полета.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn состоялся во вторник в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). 

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