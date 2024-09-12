Войти
ТАСС

Волошин заявил о создании Киевом видимости готовности к диалогу

291
0
0
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Koksarov

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию военного столкновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Приглашение РФ на следующий саммит по Украине является политическим маневром президента страны Владимира Зеленского с целью создать видимость готовности к мирным переговорам и надавить на Москву, добившись уступок. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сенатор Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Зеленский ранее в интервью телекомпании NBC заявил, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию военного столкновения, так как "без российской стороны сложно дипломатическим путем разрешить этот конфликт".

"Приглашение России на саммит по Украине - это, на мой взгляд, попытка Зеленского создать видимость своей готовности к диалогу и мирным переговорам. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но не намерена участвовать в мероприятиях, проводимых без учета ее интересов. Политический маневр Зеленского направлен на привлечение международного внимания и осуществление давление на Москву с целью добиться уступок", - сказал Волошин.

Сенатор выразил уверенность в том, что в текущей ситуации, "это не приглашение к диалогу, а попытка манипулировать мнением мировой общественности и укрепить свои позиции на международной арене". Необходимо четко осознавать, что для достижения устойчивого мира необходимы реальные, продуманные шаги и честный диалог, а также "учет мнения России и реального положения дел, а не чьи-то громкие заявления", подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что высказывания Зеленского об участии России на саммите сделаны на фоне его же заявления о намерении Киева "удерживать" в течение "неопределенного срока" захваченные территории в приграничных районах Курской области. Волошин считает, что это "очередная провокация и попытка выглядеть успешным в глазах западных спонсоров украинского режима, по сути же, это пустая болтовня".

"Реалии военного положения и международного права делают такие заявления лишенными смысла и юридически несостоятельными. Думаю, что подобные высказывания направлены и на внутреннюю аудиторию Украины ради создания иллюзии успехов на фронте", - отметил сенатор. Все это лишний раз подтверждает готовность Зеленского "к иррациональным действиям, которые только усугубляют конфликт и несут страдания мирному населению", заключил он.

Саммит по Украине

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с украинскими властями, не пригласила на нее Россию. В той конференции не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 11:20
  • 4535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 03:49
  • 5
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"