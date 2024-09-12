Волошин заявил о создании Киевом видимости готовности к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию военного столкновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Приглашение РФ на следующий саммит по Украине является политическим маневром президента страны Владимира Зеленского с целью создать видимость готовности к мирным переговорам и надавить на Москву, добившись уступок. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сенатор Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Зеленский ранее в интервью телекомпании NBC заявил, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй конференции по урегулированию военного столкновения, так как "без российской стороны сложно дипломатическим путем разрешить этот конфликт".

"Приглашение России на саммит по Украине - это, на мой взгляд, попытка Зеленского создать видимость своей готовности к диалогу и мирным переговорам. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но не намерена участвовать в мероприятиях, проводимых без учета ее интересов. Политический маневр Зеленского направлен на привлечение международного внимания и осуществление давление на Москву с целью добиться уступок", - сказал Волошин.

Сенатор выразил уверенность в том, что в текущей ситуации, "это не приглашение к диалогу, а попытка манипулировать мнением мировой общественности и укрепить свои позиции на международной арене". Необходимо четко осознавать, что для достижения устойчивого мира необходимы реальные, продуманные шаги и честный диалог, а также "учет мнения России и реального положения дел, а не чьи-то громкие заявления", подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что высказывания Зеленского об участии России на саммите сделаны на фоне его же заявления о намерении Киева "удерживать" в течение "неопределенного срока" захваченные территории в приграничных районах Курской области. Волошин считает, что это "очередная провокация и попытка выглядеть успешным в глазах западных спонсоров украинского режима, по сути же, это пустая болтовня".

"Реалии военного положения и международного права делают такие заявления лишенными смысла и юридически несостоятельными. Думаю, что подобные высказывания направлены и на внутреннюю аудиторию Украины ради создания иллюзии успехов на фронте", - отметил сенатор. Все это лишний раз подтверждает готовность Зеленского "к иррациональным действиям, которые только усугубляют конфликт и несут страдания мирному населению", заключил он.

Саммит по Украине

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с украинскими властями, не пригласила на нее Россию. В той конференции не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".