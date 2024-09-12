Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам США

При этом кандидат в президенты Соединенных Штатов не стал отвечать на вопрос о том, выгодна ли Вашингтону победа киевских властей в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, выгодна ли Вашингтону победа киевских властей в конфликте на Украине, заявив вместо этого, что американским интересам отвечает завершение боевых действий и достижение мирного соглашения.

"Полагаю, что в интересах США - положить конец этой войне и договориться о сделке, потому что нам надо остановить разрушение человеческих жизней", - сказал он в ответ на вопрос ведущего во вторник на теледебатах со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае победы на президентских выборах в 2020 году не допустил бы конфликта на Украине