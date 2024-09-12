Харрис обвинила Трампа в желании отказаться от помощи Украине

Кандидат в президенты США от Демпартии считает, что ее соперник от республиканцев готов пойти на это "ради благосклонности и дружбы" российского лидера Владимира Путина

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обвинила своего оппонента на выборах Дональда Трампа в желании отказаться от помощи Украине.

"Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее", - сказала Харрис.

Она также вновь призналась, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским не менее пяти раз, и рассказала, что передавала ему американские разведывательные данные за несколько дней до начала Россией специальной военной операции.

Кроме того, Харрис выступила с утверждением, что Трамп готов отказаться от помощи Украине "ради благосклонности и дружбы" президента РФ Владимира Путина.

Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт еще до своей инаугурации, если победит на выборах. Он также отмечал, что в случае победы сразу же лично обратится к Путину и Зеленскому с призывом начать переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал сомнения, что у Трампа есть "волшебная палочка" для решения украинского конфликта в течение суток.

Предвыборные теледебаты между Харрис и Трампом были организованы каналом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным: Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, пройдет ли еще хотя бы одна такая встреча.