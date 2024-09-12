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ТАСС

В группировке войск "Восток" в зоне СВО возродили газету "Уничтожим врага"

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Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО
Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Выпуски планируют распространять по всем подразделениям группировки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В свой профессиональный праздник - День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации - сотрудники органов военно-политической работы объединения группировки войск "Восток" из Приморья решили возродить давнюю традицию - выпуск армейской газеты "Уничтожим врага". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обновленное издание появилось в районе выполнения объединением боевых задач в ходе специальной военной операции спустя примерно 80 лет после выхода в свет первого номера армейской газеты. Как говорят сами военнослужащие, в возрождении газеты "Уничтожим врага" есть отсылка от прошлого к новому - "Как били врага, так и будем бить!", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, первый выпуск газеты пока вышел скромным тиражом, примерно 5 тыс. экземпляров, но в будущем эта цифра будет расти. Выпуски газеты планируют распространять по всем подразделениям группировки войск.

"Задумка газеты - возродить историю нашей армии. Она была впервые выпущена 21 октября 1941 года на Можайском направлении под Москвой, когда 5-я армия сформировалась на базе 32-й стрелковой дивизии. Исходя из этого, мы решили возродить ее в День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил РФ", - рассказал офицер военно-политического отдела с позывным Художник.

Боец с позывным Кисть работает в армейской газете дизайнером-оформителем. Он окончил художественную школу, потом отучился на бульдозериста, в 2022 году попал под мобилизацию. В военкомате просил назначить его механиком-водителем танка, но в итоге попал в пехоту. А полгода назад, когда командирование узнало, что Кисть прекрасно рисует, его перевели в редакцию газеты. Многие из своих картин боец воспроизводит по памяти, он лично участвовал в нескольких штурмах.

"Это взятие Старомайорского. Когда солдаты забрали большую часть деревни одним штурмом. Один из самых хорошо удавшихся. Закрепились. Я взял эту фотографию из кусочка экрана на командном пункте. И этот кусочек пытаюсь восстановить", - рассказал военнослужащий. Главный редактор газеты Перо тоже с боевым опытом, неоднократно был на передовой - плечом к плечу со штурмовиками, разведчиками, танкистами, минометчиками, снайперами. Поэтому главные материалы газеты - это реальные подвиги, примеры героизма и мужества военнослужащих-сослуживцев. 

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