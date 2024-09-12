Войти
ТАСС

Эксперт объяснил, почему жилые дома нельзя оборудовать средствами РЭБ

267
0
0
Повреждения в многоквартирном доме в Спортивном проезде в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ в Раменском
Повреждения в многоквартирном доме в Спортивном проезде в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ в Раменском.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Руководитель компании "Центр беспилотных технологий" Александр Тараканов также напомнил, что, согласно законодательству, принудительно сажать или уничтожать беспилотники имеют право только сотрудники силовых структур или сотрудники охранных предприятий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жилые дома в большинстве регионов России бесполезно оборудовать обычными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку они не смогут нейтрализовать беспилотники, летящие по инерционной системе ориентирования. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Центр беспилотных технологий", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Александр Тараканов.

"Беспилотники, которые долетают так далеко, летят по инерционной системе ориентирования. Обычные средства РЭБ в этом случае не помогут. Подобные БПЛА сбиваются средствами огневого поражения, а их на каждую крышу не поставишь. РЭБ может быть эффективен в жилых районах в приграничных регионах, если дело касается дронов без инерциальной системы ориентирования, и как защита жилья от противоправного использования дронов незаконопослушными гражданами", - отметил Тараканов.

Эксперт также напомнил, что, согласно законодательству, принудительно сажать или уничтожать БПЛА имеют право только сотрудники силовых структур или сотрудники охранных предприятий.

Одна из массированных атак украинских беспилотников по территории Центрального федерального округа России произошла в ночь на 10 сентября. Атакам подверглась Москва, Московская, Тульская, Орловская и Калужская области. В Подмосковье в результате атаки были повреждены многоквартирные дома, погибла женщина, есть пострадавшие. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 11:20
  • 4535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 03:49
  • 5
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"