Эксперт объяснил, почему жилые дома нельзя оборудовать средствами РЭБ

Повреждения в многоквартирном доме в Спортивном проезде в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ в Раменском.

Руководитель компании "Центр беспилотных технологий" Александр Тараканов также напомнил, что, согласно законодательству, принудительно сажать или уничтожать беспилотники имеют право только сотрудники силовых структур или сотрудники охранных предприятий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жилые дома в большинстве регионов России бесполезно оборудовать обычными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку они не смогут нейтрализовать беспилотники, летящие по инерционной системе ориентирования. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Центр беспилотных технологий", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Александр Тараканов.

"Беспилотники, которые долетают так далеко, летят по инерционной системе ориентирования. Обычные средства РЭБ в этом случае не помогут. Подобные БПЛА сбиваются средствами огневого поражения, а их на каждую крышу не поставишь. РЭБ может быть эффективен в жилых районах в приграничных регионах, если дело касается дронов без инерциальной системы ориентирования, и как защита жилья от противоправного использования дронов незаконопослушными гражданами", - отметил Тараканов.

Эксперт также напомнил, что, согласно законодательству, принудительно сажать или уничтожать БПЛА имеют право только сотрудники силовых структур или сотрудники охранных предприятий.

Одна из массированных атак украинских беспилотников по территории Центрального федерального округа России произошла в ночь на 10 сентября. Атакам подверглась Москва, Московская, Тульская, Орловская и Калужская области. В Подмосковье в результате атаки были повреждены многоквартирные дома, погибла женщина, есть пострадавшие.