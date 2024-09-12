Маск заявил, что регулятор США мешает SpaceX отправить человека на Марс

Бизнесмен отметил, что компания никогда не сможет этого сделать, если Федеральное управление гражданской авиации будет и дальше создавать бюрократические помехи

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания SpaceX никогда не сможет отправить человека на Марс, если Федеральное управление гражданской авиации (FAA) будет создавать бюрократические помехи для испытания космических кораблей. Такое мнение выразил основатель компании Илон Маск.

"Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя пост одного из пользователей, в котором указывается, что FAA постановило, что необходимо провести дополнительные консультации сроком 60 дней относительно возможного влияния шума при испытаниях космического корабля Starship на окружающую среду.

Ранее в сентябре Маск заявил, что рассчитывает на первый беспилотный полет Starship к Марсу через два года, а на первый пилотируемый запуск - уже через четыре года.

Разработкой Starship занимается принадлежащая Маску компания SpaceX. Предполагается, что космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.