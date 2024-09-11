Интерес к конфликтам: почему в Колумбии решили запретить наемничество

«Известия» узнали детали законопроекта о криминализации вербовки в латиноамериканской стране — при чем тут события на Украине

Колумбия намерена криминализовать вербовку наемников на собственной территории, а также признать незаконным участие своих граждан в военных конфликтах третьих стран. Такие положения содержатся в подготовленном властями законопроекте, выяснили «Известия». Богота рассчитывает сотрудничать с иностранными государствами для борьбы с наемничеством и ведения совместных расследований по такого рода делам. Законопроект пока представлен только перед конгрессом — до его принятия остается несколько раундов дебатов, утверждение обеими палатами парламента, а затем одобрение президентом. При этом, как отмечают в экспертном сообществе, вступление такого закона в силу вряд ли позволит Боготе вернуть своих наемников, осужденных по уголовной статье в России. Что предлагают колумбийские законодатели — в эксклюзивном материале «Известий».

Содержание законопроекта о запрете наемничества в Колумбии

Законопроект о запрете наемничества в Колумбии министр обороны страны Иван Веласкес Гомес представил перед конгрессом республики еще 1 сентября. Ранее о необходимости легального регулирования вербовки и отправки бойцов для участия в военных действиях в других странах говорил министр иностранных дел Луис Гилберто Мурийо.

В минобороны латиноамериканской страны пояснили «Известиям» задачи нового законопроекта.

— Он направлен на то, чтобы Колумбия приняла законодательные меры по криминализации вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Это позволит судебным органам и вооруженным силам эффективно бороться с подобной практикой, — говорится в сообщении, предоставленном минобороны Колумбии.

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Второй важный пункт, который отмечают авторы инициативы, — необходимость действий по предотвращению подготовки и осуществления деятельности наемников на территории Колумбии для защиты граждан латиноамериканской страны и сохранения репутации вооруженных сил республики.

— Колумбия обязуется сотрудничать с другими государствами в расследовании и преследовании деятельности наемников, содействуя экстрадиции или судебному преследованию наемников, обнаруженных на ее территории. Она также будет способствовать обмену соответствующей информацией для борьбы с этой деятельностью на глобальном уровне, — следует из ответа минобороны.

Кроме того, новым законопроектом власти намереваются защитить публичный образ военнослужащих, вышедших на пенсию, запретив им участие в вооруженных конфликтах или незаконных действиях на территории третьих стран.

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— Эта инициатива отвечает обязательствам правительства по защите жизни и мира. Мы признаем, что наемничество — причина серьезных нарушений прав человека и ставит под угрозу международную безопасность в ходе многочисленных вооруженных конфликтов. В частности, колумбийские солдаты, признанные во всем мире за свой военный опыт, стали жертвами этого вида преступлений, будучи завербованными в различных регионах для участия в незаконной деятельности, — говорится в сообщении минобороны.

Первым шагом для создания правовой базы для борьбы с наемничеством в Колумбии должна стать ратификация Международной конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

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Для того чтобы закон вступил в силу, ему необходимо после нескольких раундов дебатов заручиться поддержкой сената и палаты представителей. После этого он попадет на подпись президенту республики Густаво Петро.

Колумбия вряд ли сможет репатриировать своих наемников из России

Часть иностранных наемников, выступающих на стороне Украины, — граждане Колумбии. Опыт борьбы с повстанцами и картелями, низкие пенсии приводят к тому, что бывшие военные из этой страны отправляются служить в ряды ВСУ.

Сейчас в России находятся как минимум трое колумбийских наемников. 32-летний охранник Мигель Анхель Карденас сдался в плен в июне 2024 года. Его судьба на данный момент, по словам его семьи, неизвестна. Как сообщила 5 сентября жена наемника Лисет Монтойа, консульство Колумбии в РФ не выходит с ней на связь.

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Еще двое колумбийцев — 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте — были задержаны в венесуэльском аэропорту во время пересадки. В соответствии с российским законодательством наемникам грозит от семи до 15 лет. «Постановлениями Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), на срок до 22 октября», — сообщили в пресс-службе суда.

При этом вступление закона о запрете наемничества в Колумбии вряд ли позволит Боготе вернуть своих граждан на родину, несмотря даже на то, что с 2010 года между Россией и Колумбией действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

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— Если Колумбия примет этот закон, максимум, что смогут сделать колумбийские власти, — направить запрос госорганам РФ. При этом российские власти спросят: «А какие меры предприняты не в части наказания, а в части предупреждения наемничества?». Потому что есть подозрение, что закон принят сугубо для того, чтобы освободить своих граждан, а дальше работать не будет. К тому же встает вопрос, а что мешало колумбийским властям принять этот закон раньше? — рассуждает эксперт в области международного права, почетный адвокат Валерий Ванин.

Проблема борьбы с наемничеством актуальна для Колумбии не только в разрезе конфликта России и Украины. Так, по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году наказание отбывают в том числе 20 колумбийских граждан. К слову, с тех пор на Гаити орудуют преступные банды и выборы нового государственного лидера проведены так и не были.

«Колумбия несет ответственность за Гаити. Именно колумбийские наемники отправились убивать президента Гаити, развязав кризис еще хуже, чем тот, что они до этого переживали», — заявил в 2023 году президент Густаво Петро.

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В начале 2000-х колумбийские наемники были замечены в Ираке, где они охраняли нефтяные скважины американских компаний. В 2015-м сообщалось, что около 300 бывших военных были ОАЭ отправлены в Йемен для участия в войне против шиитских повстанцев-хуситов.

Во время боевых действий на Украине погибли как минимум 50 колумбийских наемников. Власти латиноамериканской страны неоднократно заявляли, что никак не поддерживают участие колумбийцев в военных действиях на Украине, и отмечали, что это частные решения конкретных граждан.

Екатерина Хамова