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Известия.ru

Минобороны показало пуск «Калибра» с фрегата «Адмирал Головко» Северного флота

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» запустил ракеты «Калибр» в ходе учений «Океан-2024». Кадры боевой работы 10 сентября показало Минобороны.


На видео экипаж фрегата наносит удары по условному противнику из акватории Баренцева моря.

В процессе учений силы Тихоокеанского и Северного флотов отрабатывают запуски крылатых ракет по морским целям. В стрельбе среди прочих участвуют дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Адмирал Головко» и другие корабли Военно-морских сил РФ.

Ранее в этот день ведомство сообщало, что первыми стрельбу в акватории Японского моря крылатыми ракетами «Москит» выполнили ракетные катера «Р-14» и «Р-18». В результате был поражен морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.


Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения ВМС Народно-освободительной армии Китая.

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