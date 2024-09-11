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Оператор БПЛА Рязанского полка за полтора года в зоне СВО сбил 73 дрона ВСУ

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Сбитый дрон ВСУ
Сбитый дрон ВСУ.
Источник изображения: © Фото : Роман Старовойт / Telegram

Оператор БПЛА Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным Таран за полтора года участия в специальной военной операции сбил в воздушных боях 73 квадрокоптера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



"Сбиваешь вражескую "птичку", и артобстрел прекращается, а ребята успевают уйти в укрытие. В этот момент ты думаешь, что вот, не зря ты работаешь на своем участке", – поделился Таран.

В российском оборонном ведомстве отметили, что благодаря профессионализму бойца сотни военных остались живы.

В отделении БПЛА рязанских десантников создали и применяют специальное устройство, которое прикрепляется к дрону и во время воздушного боя позволяет сбивать вражеский беспилотник, сохраняя при этом свой БПЛА, и благополучно возвратить его на базу.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-беспилотников группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации РФ уничтожили замаскированные позиции и боевиков ВСУ.

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