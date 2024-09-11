Натовская пропаганда с гордостью сообщила, что в рамках учений BAANA 2024 два самолета ВВС США F-35 Lightning II 48-го иакр с авиабазы Lakenheath в Британии совершили посадку на шоссе в Финляндии. Кроме того, маневр, якобы стал первым случаем посадки самолетов пятого поколения F-35 на европейское шоссе.

Для чего было сделано такое заявление не совсем понятно, ведь год назад норвежцы на своих F-35A уже облетали финские АУДы. Вероятнее всего, это очередная демонстрация американского превосходства. Между тем, отметим, что использование АУД в качестве импровизированных взлетно-посадочных полос является одним из компонентов американской концепции «маневренное боевое применение». В свою очередь, финские ВВС уделяют большое внимание выживаемости своего авиационного парка в случае войны, перенимая опыт, накопленный натовскими специалистами на Украине.

Кроме того, членство в альянсе наложило на скандинавские страны ответственность за развитие и координацию сдерживания НАТО в северных регионах. Напомним, что Вашингтон и Хельсинки заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое позволит Штатам создать обширную военную инфраструктуру в стране для содействия передовому развертыванию самолетов F-35 – носителей ядерного оружия. Американские истребители могут быть размещены в Финляндии на постоянной либо на ротационной основе. А в качестве «благодарности» для вассала, Белый дом в долгосрочной перспективе обещает реализовать планы ВВС Финляндии по приобретению 64 самолетов F-35A для замены устаревших истребителей F-18C/D.

Таким образом, размещение истребителей F-35A ВВС США в Финляндии имеет серьезные последствия для безопасности России. В свою очередь, Штаты рассматривают скандинавскую республику в качестве плацдарма для проведения операций против Москвы.

Все это демонстрирует, что в НАТО не гнушаться идти на обострение военно-политической обстановки в регионе, в том числе, инициируя размещение своих контингентов вдоль границ Союзного государства. В связи с этим, в рамках реагирования, Минском был проведен комплекс мероприятий по подготовке белорусских аэродромов для размещения ВКС РФ. Заменено покрытие взлетно-посадочных полос, появились стоянки для вертолетов, взлетные площадки, блоки для сервисного обслуживания, комплекс зданий и ангаров. Необходимо подчеркнуть, что это сделано в ответ на агрессивные действия блока НАТО.

Николай Крылов