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ТАСС

Эксперт считает, что Зеленский ведет информационную войну против ФРГ

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: topwar.ru

Ральф Тиле заявил, что ожидает от властей ФРГ в деле достижения перемирия на Украине таких же активных дипломатических усилий, какие они прикладывают на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Немецкий военный эксперт, полковник Бундесвера в отставке Ральф Тиле считает, что президент Украины Владимир Зеленский ведет информационную войну против Германии, добиваясь поставок дальнобойного оружия и де-факто ее участия в конфликте. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NTV.

"Посредством постоянной информационной войны против нас - это означает работу средств массовой информации, с помощью которых он намерен добиться [поставок] дальнобойного оружия - он, собственно говоря, хотел бы де-факто нашего участия в войне", - считает эксперт. "Это противоречило бы интересам, которые я бы представлял, будь политиком в ФРГ. Следовало бы заботиться о процветании и здоровье наших граждан. Я не хочу, чтобы Германия стала участницей войны с Россией", - сказал Тиле.

На вопрос, как выглядит ситуация на фронте для ВСУ, он ответил коротко: "Плохо". "В целом так же плохо, как в то время, когда американцы не поставляли боеприпасы и боевые системы", - отметил Тиле.

Эксперт также заявил, что ожидает от властей ФРГ в деле достижения перемирия на Украине таких же активных дипломатических усилий, какие они прикладывают на Ближнем Востоке для урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. "Нужно вести переговоры, если нет желания увидеть продолжение катастрофы", - подчеркнул он. В этой связи Тиле назвал "хорошим ходом" заявление канцлера Олафа Шольца о том, что настал момент для переговоров по Украине и что Россия должна присутствовать на следующем саммите по урегулированию. 

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Страны
Германия
Израиль
Россия
США
Украина
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