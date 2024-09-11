Грузоподъёмность увеличится в два раза: Япония модернизирует самолет-амфибию US-2 для проведения десантных операций

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Японская компания ShinMaywa Industries запустила программу модернизации самолета-амфибии US-2, намереваясь выйти со своим усовершенствованным изделием на мировой рынок. В настоящее время данная машина состоит только на вооружении японских войск в количестве 14 единиц.

В компании пояснили, что вносится ряд важных улучшений, основным из которых является значительное увеличение грузоподъемности самолета. Предполагается, что она может возрасти в целом в два раза – с 9700 до 19400 кг, а применительно к хвостовому отсеку – с 4850 до 6800 кг. Достичь этого планируется за счет усиления панелей корпуса, расширения грузового отсека и увеличения размера рампы.

В ShinMaywa пояснили изданию Janes, что в настоящее время работы ведутся в инициативном порядке и являются внутренним делом компании:

У нас на данный момент не существует четких сроков [реализации программы].

В первую очередь данный проект ориентируется на военных. Как ожидается, в результате модернизации самолета существенно возрастут его возможности по проведению десантных операций. Хотя делается ставка и на поисково-спасательную специализацию амфибии. В этом варианте она может вызвать интерес у таких стран как Индия, Индонезия и Таиланд.