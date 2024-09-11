Океанский размах: Россия проводит крупнейшие со времен СССР маневры ВМФ

В рамках стратегического учения выполнены стрельбы крылатыми ракетами с надводных кораблей и подводных лодок

Россия для сохранения стабильности и баланса сил в мире продолжит укреплять стратегическую ядерную составляющую ВМФ, заявил президент Владимир Путин, открывая учения «Океан-2024». Маневры станут главным мероприятием боевой подготовки вооруженных сил в этом году и крупнейшими за десятилетия. Они проводятся в двустороннем формате с участием китайской стороны под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. В последний раз учения подобного масштаба проводились в 1985 году.

Впервые за десятилетия

В режиме телемоста в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» принял участие Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В своем вступительном слове он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию событий, чтобы отразить военную агрессию, в том числе в океанской и морской зонах.

— Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы Военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, а в качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств, — заявил президент.

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

К слову, Китай принимает участие в российских стратегических командно-штабных учениях регулярно уже на протяжении нескольких лет, напомнил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Однако сейчас, как утверждает эксперт, участие КНР выведено на более высокий уровень, поскольку всё больше китайских сил участвует в подобных мероприятиях подготовки.

Малый артиллерийский корабль «Великий Устюг» Каспийской флотилии на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Это важно для развития оперативной совместимости, поскольку в течение последнего времени стороны всё чаще говорят о том, что они могут действовать совместно для борьбы с некими общими угрозами и рисками. Эти учения и показывают такую подготовку. Россия и Китай формально не считаются военными союзниками, но такие учения заставляют противника планировать свои действия исходя из того, что Россия и Китай могут в той или иной ситуации начать действовать вместе и в военном отношении тоже. И это заставляет противника быть более осторожным, — сказал «Известиям» Василий Кашин.

Москва в целом уделяет особое внимание военному сотрудничеству с дружественными государствами на фоне роста геополитической напряженности в мире, заметил президент. Дело в том, что сегодня США фактически провоцируют гонку вооружений и формируют предпосылки для кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает глава государства. Это, по его словам, рискует сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР.

Корабли Тихоокеанского флота на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Мы видим, что США пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил Владимир Путин.

Причем США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах: в качестве приоритетных направлений для их размещения рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР.

Военнослужащие Арктической группировки Северного флота на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия для сохранения стабильности и баланса сил в мире продолжит укреплять стратегическую ядерную составляющую ВМФ. Так, в рамках учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, подчеркнул президент.

В стратегическом командно-штабном учении принял участие министр обороны Андрей Белоусов. Он добавил, что в планах — «отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений», а также борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования ВМФ.

Где проходят учения «Океан-2024»

В учениях задействовано более 90 тыс. военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7,5 тыс. единиц вооружения и техники. В том числе от Народно-освободительной армии Китая — три корабля, одно судно, 15 самолетов, доложил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев на совещании, которое проводил президент.

По словам главкома, в роли условного противника выступит Северный флот, ему будут противостоять Тихоокеанский, Балтийский флоты и Каспийская флотилия.

— Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях, — заявил адмирал Моисеев.

Главком сообщил, что в рамках маневров запланированы межфлотские переходы корабельных сил. Он также отметил, что в ходе них будет использован опыт, который приобретен ВМФ в специальной военной операции.

Ракетный крейсер «Варяг», флагман Тихоокеанского флота, приступил к проведению стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Корабельные соединения во вторник вышли из пунктов базирования Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Также были задействованы силы постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

В первый день учения надводные и подводные корабли Тихоокеанского и Северного флотов, а также расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели ракетные стрельбы. По условному противнику применялись ракеты «Москит», «Калибр», Х-35 ракетного комплекса «Уран». Результаты огневого поражения контролировали с использованием БПЛА «Форпост-Р».

Основными задачами учений в военном ведомстве назвали проверку готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, а также расширение взаимодействия с ВМС стран-партнеров при решении совместных задач в море.

Вертолет Ка-27 взлетает с палубы большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота в ходе стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На первом этапе учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок в назначенных полигонах боевой подготовки.

На втором этапе будут отрабатываться непосредственно боевые действия, в ходе которых российские силы должны будут поразить стратегически важные объекты и силы условного противника, высаживать морские десанты на побережье, а также защищать объекты морской экономической деятельности и стратегические коммуникации.

Какие задачи решаются на учениях ВМФ

Управление группировкой флота ведется с корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов». Это самый большой корабль на Тихоокеанском флоте и единственный в своем роде. Его радиоэлектронное оборудование позволяет обеспечить экипаж связью в любой точке света. В ходе проведенной недавно модернизации корабля была увеличена дальность связи, функциональные возможности, скорость передачи информации.

Матрос во время дежурства на корабле измерительного комплекса «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота ВМФ во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это корабль дальней морской зоны. Он может ходить в разных погодных условиях, потому что здесь усиленный ледовый корпус, — сообщил замкомандира корабля Александр Кошевой. — Соответственно, северные широты тоже ему доступны. Его отличие от всех кораблей в том, что он позволяет вести управление Военно-морским флотом из любой точки Мирового океана.

Основные цели в ходе такого рода учений — это выход на решение стратегических задач, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— В ходе таких учений отрабатывается переброска сил флота на другие стратегические направления, — отметил он. — На каждом стратегическом направлении отрабатываются действия сил флота по отражению возможной агрессии. В целом самое главное — в отличие от учений, которые проводятся одиночными флотами, в ходе таких отрабатывается взаимодействие всех флотов и выполнение задач ВМФ как единым организмом, единым стратегическим объединением.

Корветы «Громкий» (слева) и «Резкий» Тихоокеанского флота участвуют в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам адмирала, в ходе таких учений повышается уровень оперативной подготовки командного состава, отрабатывается взаимодействие между флотами. А кроме того, повышается роль Военно-морского флота как отдельного вида вооруженных сил, способного решать стратегические задачи в самых отдаленных районах Мирового океана.

Сергей Авакянц отметил, что в последние десятилетия маневры такого масштаба на российском флоте не проводились.

В советское время такие учения проходили на океанском направлении под руководством командования флотом, рассказал «Известиям» экс-первый замглавкома ВМФ России адмирал Игорь Касатонов. К ним привлекались до полутора тысяч кораблей и вспомогательных судов. А идея их проведения принадлежала знаменитому главкому ВМФ адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову.

Пуск крылатой противокорабельной ракеты П-270 «Москит» во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Тогда выходили в море все флоты. Они действовали в Баренцевом море, в Северной Атлантике, других районах, — пояснил адмирал. — Там решается целый комплекс задач. Кто-то проводит поисково-противолодочные операции, кто-то на рубеже действует, кто-то проводит в воздухе мероприятия, кто-то проводит блокадные действия. Все готовятся к дню «Д», когда масса всех сил выйдет и будет осуществляться управление в течение нескольких дней главной фазы. И применение оружия — очень серьезное дело. Должны быть контакты с подводными лодками, авиация должна установить контакт с авианосцами, флоты должны завоевать господство, обстановка должна быть полностью освещена.

Корабли ВМС НОАК присоединились к маневрам

Во вторник в акватории северной части залива Петра Великого состоялась встреча боевых кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. От китайской стороны в учении задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения.

В ходе переговоров по связи стороны обсудили ближайший план действий, сформировали совместный отряд кораблей и приступили к выполнению поставленных на учение задач.

Фрегат Linyi ВМС НОАК на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Группировки сил Тихоокеанского флота и ВМС КНР отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на приморском направлении.

Учения «Океан» в советское время проводились в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Они были крупнейшими мероприятиями боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории.

Роман Крецул

Алена Нефедова

Владимир Матвеев