Военный эксперт рассказал об особенностях украинских «дронов-драконов»

Военный эксперт Дандыкин назвал бесчеловечным применение ВСУ «дронов-драконов»

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) «дронов-драконов» против российских военных бесчеловечно, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях этих беспилотников и эффекте от них.

«Это обыкновенные дроны, просто начинены горючим веществом, включая напалм. Напалм, как известно, массово применяли американцы во Вьетнаме и с самолетов, и с систем на земле. Люди, кто выживали, жутко страдали — это сгоревшая кожа и так далее, к тому же потушить так просто водой нельзя. Это бесчеловечные дела», — сказал он.

По словам специалиста, такие дроны нацелены именно на личный состав, а не на технику и военные объекты. При этом он отметил, что один беспилотник может поразить одного-двух человек.

Как сообщал телеканал CNN, ВСУ начали применять в зоне боевых действий новые беспилотники. Их назвали «дронами-драконами», которые оснащены жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа температурой до 2,2 тысячи градусов Цельсия. Такой состав использовали во времена Первой и Второй мировых войн, отметили журналисты.