«Один из наиболее совершенных российских БПЛА»: ВСУ заявляют о якобы перехвате беспилотника-«шпиона» «Мерлин-ВР»

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ВСУ опубликовали кадры, на которых, как заявляется украинскими военными, запечатлен перехват разведывательного беспилотника «Мерлин-ВР» ВС РФ. Соответствующий ролик был выложен 38-й бригадой морской пехоты ВСУ.

Как указывается в украинской прессе, «Мерлин-ВР», впервые представленный Россией в 2021 году, способен летать на высоте до 5 тыс. метров и предназначен для ведения разведки как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режимах.

Согласно данным разработчика, НИИ современных телекоммуникационных технологий, беспилотник с полезной нагрузкой 6,5 кг, представленной разведывательным оборудованием, способен находиться в воздухе на протяжении 10 часов.

Этот «шпион» считается одним из наиболее совершенных российских БПЛА

- говорится в прессе Украины.

Согласно подсчетам западных обозревателей, с февраля 2022 года Россия потеряла только два дрона «Мерлин-ВР».

Впрочем, как показывает практика, кадры, публикуемые украинской стороной, не следует безоговорочно воспринимать как доказательную базу. ВСУ постоянно попадаются на лжи, «сбивая» российские самолеты в играх, используя отснятое бойцами ВС РФ видео как собственное или занимаясь монтажом.