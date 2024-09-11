Ходят роем: украинские боевики меняют тактику атак на российские города

Какие ответные меры могут предпринять Вооруженные силы РФ и почему Запад снова не реагирует на теракты, совершенные Киевом

Украинские формирования продолжают попытки ударить вглубь российской территории России. В ночь на 10 сентября сразу 144 беспилотников атаковали девять регионов, в том числе Москву и область, сообщили в военном ведомстве. По мнению специалистов, противник, по всей видимости, начал менять тактику: вместо одиночных атак украинские террористы пытаются прорвать систему противовоздушной обороны массированным ударом по множеству целей. При этом Запад попытки атак на российские территории не осуждает, поскольку принимает в их организации непосредственное участие, уверены эксперты. В Москве уже заявили, что МИД намерен поднять в международных организациях вопрос о нападениях на гражданские объекты в РФ.

Какие регионы подверглись налету БПЛА

В ночь на 10 сентября киевский режим попытался провести террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории России, сообщили в военном ведомстве. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 144 украинских дрона.

Врио главы городского округа Раменское Эдуард Малышев сообщил, что в результате массированного удара пострадало два жилых дома — повреждены обшивка, перегородки между комнатами, оконные проемы и балконы. Пострадало три человека, одну женщину спасти не удалось.

Повреждения в многоквартирном доме в Спортивном проезде в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ в Раменском Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, власти региона возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество. Он также посетил пункт временного размещения жителей, куда заселены 43 человека.

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата самолетного типа упали на территории аэропорта Жуковский, сообщили в Telegram-канале аэропорта. Никто не пострадал и разрушений не зафиксировано.

Всего над территорией Московской области было сбито два десятка БПЛА — в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Сбитый украинский беспилотник, который следовал к аэропорту Домодедово, нанес повреждения на одном из складов в Горках Ленинских Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 72 дрона в Брянской области, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской, семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой и один в Орловской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал ИА Регнум, что российские военные сейчас успевают уничтожать дроны противника над лесами, полями и реками, до того, как те достигнут черты какого-либо города. ПВО работает "буквально ювелирно", стараясь минимизировать последствия на земле и не пропустить беспилотники вглубь региона.

Реакция на украинские удары по российской территории

Быстрой реакции на действия украинской армии со стороны западного сообщества не последовало, хотя тема и стала одной из главных для ведущих иностранных СМИ.

— Запад не осуждает последние украинские атаки по российской территории, потому что именно он их и организует. Украина не целеполагает без Запада, без их спутниковых снимков, без специального обслуживания техники, — объясняет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 сентября отметила, что желание Киева заниматься преступной деятельностью возрастает по мере того, как слабеют его позиции на земле. По ее словам, МИД намерен поднять в международных организациях вопрос об атаке на гражданские объектов в РФ. К слову, российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в сентябре примет участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Сотрудник полиции у многоквартирного дома на Высоковольтной улице, пострадавшего в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ в Раменском Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Хочется сказать слова поддержки жителям Раменского, которые подверглись террористической атаке со стороны киевского режима. Соответствующая политическая оценка, безусловно, будет дана. Мы и комментарий готовим, и заявление, и работа будет в международных организациях. Но все, как и говорили: чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности, — подчеркнула Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские вооруженные силы накопили большой опыт в подавлении украинских беспилотников и успешно отражают атаки.

Бессмысленные с военной точки зрения атаки ВСУ напрямую ведут к новому витку эскалации, считает Владимир Брутер.

— Эскалация будет продолжаться до того момента, пока не будет ясно, чем конфликт закончится. На данный момент мы с большим трудом представляем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, сколько времени будет продолжаться конфликт, какие у нас есть точки невозврата и где именно он может остановиться, — говорит эксперт.

Многоцелевой истребитель F-16 американского производства, переданный Нидерландами Украине Источник изображения: Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Поднять вопрос разрешения ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ 13 сентября на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером планирует американский президент Джо Байден.

При этом ранее США упоминали, что пересматривать решение о запрете ударов вглубь России американским оружием не намерены - несмотря на то, что в конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал страны альянса отменить ограничения. С таким же призывом выступал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На уровне отдельных государств такое разрешение Украина уже получила от Нидерландов. Министр обороны этой страны Рубен Брекельманс заявил, что Киев имеет право на "самооборону".

Противник поменял тактику

Как отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Геннадий Алехин, противник, судя по всему, пробует изменить тактику использования беспилотников. В отличие от предыдущих попыток, которые имели зачастую одиночный характер, в этот раз имел место массированный и скоординированный удар по множеству целей.

— Это значит, что количество БПЛА, как и их операторов, у противника увеличилось, — отметил эксперт. — И добиться этого удалось не только за счет поставок иностранных беспилотников и комплектующих. Украинский ВПК дышит на ладан, но пока продолжает выпуск оружия.

БПЛА Ту-141 «Стриж» подразделений ВСУ Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По его мнению, вопрос эшелонированной противовоздушной обороны для российских городов необходимо снять в самые сжатые сроки.

— Раньше противник применял старые, но модернизированные не без помощи иностранных специалистов беспилотные летательные аппараты, в частности ТУ-141 «Стриж». Теперь в ход пошли новые разработки. Например, UKRJET UJ-22 Airborne, который является самым крупным дроном военного предназначения из созданных на Украине. Его боевая нагрузка — две мины 82-мм, либо несколько реактивных противотанковых гранат РПГ-7, — объяснил он.

Украинский БПЛА UKRJET UJ-22 Airborne Источник изображения: Фото: youtube.com

Приоритетной целью дронов ВСУ являются нефтебазы, аэродромы, электрические подстанции и военные склады, полагает Геннадий Алехин. Пристальное внимание, уделяемое министром обороны на заседаниях консультативного совета противовоздушной обороне и охране этих объектов — тому подтверждение.

Против новой тактики нужны новые средства

Как объяснил «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев, БПЛА противника летят маршрутами, которые готовит им Запад.

— Еще в прошлом году была информация, что беспилотные летательные аппараты ВСУ поставляет Австралия. Оснащенный электродвигателем дрон собирается из пропитанного воском картона и резинок, что делает его практически незаметным для РЛС, — отметил он.

По мнению эксперта, России сейчас нужно создавать новые средства радиоэлектронной борьбы и обнаружения.

Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Если не получается теми средствами, которые есть. Значит надо создавать новые. В частности, мы знаем, что есть противоракета, предназначенная для перехвата головных частей и боеголовок баллистических боеприпасов. По этой же аналогии нужно подумать над разработкой противобеспилотников, — уточнил Александр Перенджиев.

Ранее «Известия» писали, что в апреле Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представил новую модификацию своего FPV-дрона «Джокер-10». Так появилось новое направление в борьбе с БПЛА — использование против них дронов-истребителей.

FPV-ПВО-расчет, вооруженный специальным наземным оборудованием и этими дронами, может стать очень перспективным дополнением к общей схеме перехвата воздушных целей на последней линии обороны, рассказал «Известиям» гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Юлия Леонова

Екатерина Хамова

Геннадий Алехин