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Интерфакс-АВН

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии договорились о взаимодействии в борьбе с региональными рисками

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Баку. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии по итогам трехсторонней встречи во вторник в Батуми договорились координировать деятельность по борьбе с рисками для региональной безопасности.

Как сообщило Минобороны Азербайджана, министры обсудили вопросы расширения совместных учений и взаимного обмена опытом.

"На встрече министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани также обсудили новые перспективы военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивает ведомство.

Гасанов на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что продолжение политики вооружения Армении представляет серьезную угрозу стабильности на Южном Кавказе.

"Реваншистские действия Армении все еще продолжаются. Вооружение Армении, в Конституции которой содержатся территориальные претензии к соседним странам, в том числе к Азербайджану, а также вмешательство других стран в регион посредством Армении в будущем может стать источником опасности не только для Азербайджана, но и для всего региона", - отметил министр, слова которого приводят турецкие СМИ.

По его словам, Азербайджан заинтересован в решении региональных проблем совместно со странами региона.

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