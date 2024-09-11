Белый дом пообещал "не выкручивать руки" Киеву в вопросе переговоров с РФ

Глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину даст понять, что все будет зависеть от президента Владимира Зеленского, отметил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину не будет принуждать киевские власти к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Он даст понять, как мы постоянно говорим, что все будет зависеть от президента [Украины Владимира] Зеленского, если и когда он захочет вести переговоры о прекращении военных действий. Безусловно, завершение войны путем переговоров - наиболее вероятный исход, но когда и на каких условиях это произойдет, зависит от президента Зеленского", - утверждал он. "Это не выкручивание рук", - подчеркнул Кирби, отметив, что американская сторона намерена выслушать украинскую и помочь ей заручиться наиболее выгодной позицией перед началом возможных будущих переговоров.

Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми на этой неделе совершат совместный визит на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.