Войти
ТАСС

На базе единственного вуза Ингушетии открыли военный учебный центр

388
0
0
ИнгГУ
Ингушский государственный университет (ИнгГУ).
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что обучение в центре будет в дальнейшем учитываться как прохождение воинской службы в российской армии

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Более 100 студентов будут обучаться в военном учебном центре, который открыли 10 сентября на базе Ингушского государственного университета (ИнгГУ). Об этом в Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня открыли военный учебный центр на базе нашего Ингушского государственного университета. В его стенах студенты получат первый ценный опыт военного искусства и определенную военную специализацию. Более 100 студентов будут обучаться очно", - написал Калиматов.

По его словам, обучение в центре будет в дальнейшем учитываться как прохождение воинской службы в российской армии.

"Кроме того, после обучения курсанты получат воинское звание, диплом и военный билет. Мы всегда с гордостью помним, что представители Ингушетии с давних времен были доблестными солдатами и офицерами российской армии. Более двух с половиной столетий представители Ингушетии были и остаются надежными воинами и защитниками родного Отечества", - добавил глава региона.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году и является единственным вузом региона. В составе университета - 9 факультетов, 43 кафедры, инжиниринговый центр ИнгГУ "Разработка модифицированных сорбционных материалов" и научно-исследовательский институт социальных исследований при ИнгГУ. В 2016 году вуз стал победителем государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит