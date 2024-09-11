На базе единственного вуза Ингушетии открыли военный учебный центр

Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что обучение в центре будет в дальнейшем учитываться как прохождение воинской службы в российской армии

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Более 100 студентов будут обучаться в военном учебном центре, который открыли 10 сентября на базе Ингушского государственного университета (ИнгГУ). Об этом в Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня открыли военный учебный центр на базе нашего Ингушского государственного университета. В его стенах студенты получат первый ценный опыт военного искусства и определенную военную специализацию. Более 100 студентов будут обучаться очно", - написал Калиматов.

По его словам, обучение в центре будет в дальнейшем учитываться как прохождение воинской службы в российской армии.

"Кроме того, после обучения курсанты получат воинское звание, диплом и военный билет. Мы всегда с гордостью помним, что представители Ингушетии с давних времен были доблестными солдатами и офицерами российской армии. Более двух с половиной столетий представители Ингушетии были и остаются надежными воинами и защитниками родного Отечества", - добавил глава региона.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году и является единственным вузом региона. В составе университета - 9 факультетов, 43 кафедры, инжиниринговый центр ИнгГУ "Разработка модифицированных сорбционных материалов" и научно-исследовательский институт социальных исследований при ИнгГУ. В 2016 году вуз стал победителем государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".