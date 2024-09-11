«Рабочие лошадки десантного флота»: ВМС США приняли на вооружение 13-й корабль класса San Antonio

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7 сентября ВМС США официально приняли в свой состав новый, 13-й по счету десантный корабль класса San Antonio – Richard M. McCool Jr. (LPD 29).

В ходе соответствующей церемонии начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти отметила, что LPD [корабли типа «посадочная платформа, док»] выступают в качестве рабочей лошадки десантного флота, участвуя в посадке, транспортировке и высадке боевых подразделений.

LPD 29 – это последний корабль, построенный по первоначальной конфигурации. Следующие две единицы серии возводятся по усовершенствованному варианту Flight II. Однако LPD 29 получил ряд новых технологий, таких как новая система наблюдения на основе радара SPY-6 (V)2, а также другие усовершенствования.

SPY-6 – это РЛС ПВО и ПРО. Совместно со средствами обнаружения наземных целей, также установленными на борту корабля, она позволяет проводить разведку на переднем крае боевого пространства.

Основой авиапарка, базирующегося на десантных вымпелах класса San Antonio, являются конвертопланы MV-22 Osprey.

Корабли водоизмещением 25,3 тыс. тонн развивают скорость выше 22 узлов. Они перевозят 2 десантных судна на воздушной подушке LCAC, 1 десантный катер LCU, 14 машин-амфибий AAV, 66 офицеров и 633 рядовых.