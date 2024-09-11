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Вратарь «ЦСКА» Помазун о возможном переходе в «Спартак»: «Почему нет?»

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Илья Помазун
Вратарь «ЦСКА» Илья Помазун.
Источник изображения: ЦСКА

Для футбольного клуба «ЦСКА» нет непримиримее соперника, чем Спартак. Долгое время переходы футболистов из одной столичной команды в другую были под неписаным запретом, но сейчас это запрет правило постепенно уходит в историю. Первое «Дерби всея Руси» в сезоне 2024-25 мы увидим только 3 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Самое время ознакомиться с возможностями BC Game, обзор данного сервиса находится тут, так как именно здесь можно будет сделать собственный прогноз на исход противостояния на выгодных условиях.


Тему возможного перехода из «ЦСКА» в «Спартак» накануне затронул голкипер «Армейцев» Илья Помазун. «Ранее я уже говорил, что мог бы перейти в «Спартак». Ничего не изменилось, почему бы и нет? Безусловно, если бы у меня были варианты продолжить карьеру в «Спартаке», «Динамо» или «Парме», я бы поехал в Италию.


Сейчас я подхожу к своему пику, у меня остается мечта попробовать свои силы в европейском футболе. Надеюсь, что смогу поиграть в Италии, Германии или Франции. Эти чемпионаты должны мне подойти по стилистике. Для этого нужно много работать, но я готов к этому», - сказал Илья Помазун, контракт которого с «ЦСКА» рассчитан до лета 2028 года.

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